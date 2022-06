Greys Bernal: La “Guerrera Azteca del Emparrillado”

Mazatlán, Sin.- Misteriosa, aguerrida, fuerte, dedicada y sin tapujos, como si fuera una guerrera azteca, son virtudes que le caracterizan a la jugadora de futbol americano Greys Bernal, quien adoptó este deporte para tener cambios positivos en su vida y ayudar a los demás.

Aunque por un tiempo practicó el boxeo, la adrenalina de los golpes y la velocidad del juego, la atrapó completo, tomando la decisión de hacer una carrera en el emparrillado que poco a poco ha ido formando.

“Hace 5 años el americano me eligió a mí, porque yo era una de las personas más flojas que te vas a encontrar en tu vida. En ese momento estaba en Puerto Peñasco, cuando regreso a Los Mochis, y me encuentro con mi primo Giovanni Acosta y me lleva al primer equipo femenil, que se llamaba Cazadoras de Los Mochis y lo primero que le dice al coach, ‘te presentó a tu futura estrella’, y yo me quedé pálida”, relata.

Greys no sabía absolutamente nada de lo que era el futbol americano, ya que tenía planes de regresarse a Puerto Peñasco, pero el deporte la atrapó. “Yo me quedé enamorada y decidí no volver a Peñasco, porque me enamoré del deporte, comencé a tener una vida saludable y ese fue el gancho”.

Una de la parte de enamoramiento del Americano de Greys, fue la superación, de crecer como deportista y como persona. “Más que los golpes, comparo mucho esto con la vida cotidiana, donde siempre hay retos y eso pasa en el campo, que te hace superar retos físicos y mentales y a su vez comencé a sanar mis líos personales y el problema lo montaba en los entrenamientos”, dijo.

El "Monstruo" de Greys Bernal en la cancha

Greys juega una posición muy demandante, que es liniera, ofensiva y defensiva, además de ser centro y fullback, posiciones que la llenan de adrenalina y la hacen ser una jugadora temida dentro del campo.

“Gracias a este deporte pude sacar mi monstruo que llevaba dentro, lastimaba con las tacleadas, pero técnicamente no había problema. Pero en momentos de volar hacia dar una tacleada es un momento que para mí es sagrado”, explicó.

La jugadora de Los Mochis tiene ese temple de salir adelante. Foto: Cortesía | Greys Bernal

Su paso como bicampeona nacional y la problemática de las ligas del americano

La mochitense, puede presumir que es bicampeona en México, con el equipo de Sinaloa Team en la LEFX, un torneo que fue relativamente corto, pero que le dejó también en su momento grandes desilusiones.

“Se siente súper padre ser el MVP de tu ciudad y luego te reclutó a un proyecto, si soy bicampeona nacional y ver como las ligas te van desilusionando. Recuerdo en el último campeonato, nos vendieron un juego internacional contra Canadá que nunca se dio y eso te va desanimando”.

Espera cumplir su sueño de crear su propia liga para mujeres. Foto: Cortesía | Greys Bernal

“Este deporte a veces es muy injusto, porque te matas entrenando en dieta y al final todo sale de tu bolsillo, eso desilusiona, pero se siente bonito levantar un trofeo, además ese campeonato fue muy rápido, armamos el equipo y hacer match en seis horas es algo extraordinario y se habla de la mentalidad de las atletas”, explicó.

Una de las cosas que Bernal hizo notar, es toda la desorganización de las ligas en nuestro país, que en su momento merman y dejan “morir” jugadoras con talento, ya sea por envidia o por cuestiones personales de las ligas.

“Por algo ahorita estoy en una lucha de cambiar el americano, para volver a resurgir a esas atletas, que se apagaron por esos malos manejos”.

Espera abrirse paso como entrenadora

Bernal ha aprendido muy bien los dos sistemas de juego, tanto el de México, como el de Estados Unidos, por lo cual se ha preparado para ser entrenadora, ya que está certificada para coachear en nuestro país, además de Canadá.

“Ahorita me estoy preparando para certificarme por la NFL. Y afortunadamente Dios te pone los caminos, al encontrar un coach en Phoenix que es verificador de coaches, porque me hice un curso que no era válido en Estados Unidos y gracias a él puedo certificarme aquí”.

Greys juega una posición muy demandante, que es liniera, ofensiva y defensiva. Foto: Cortesía | Greys Bernal

“Nada más quiero terminar la temporada con Los Ángeles para meterme de lleno en eso. Ahorita no soy mamá, pero quiero hacerlo algún día, y uno no está exenta de lesiones y la verdad es que nunca quiero estar fuera de los campos”.

Greys, no es una jugadora de expectativas, pero espera volver a México como campeona con el Black Storm y comenzar un proyecto interesante, que es crear su propia liga, que le abrirá muchas puertas a las jugadoras.

“Ahora estoy en trámites para crear mi propia liga, porque necesitamos una liga hecha por mujeres para mujeres y poder cubrir las necesidades femeninas y que se dejen de ver esos egos masculinos de imagen. Porque queremos que nos vean como atletas y eso es lo que sigue”, dijo orgullosa.

PARA SABER

Greys Bernal, es psicóloga de profesión y ya cuenta con cinco años de trayectoria en el americano y juega para el Black Storm de Los Ángeles en la X League.