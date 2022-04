Gilberto “Zurdo” Ramírez reta a Ilunga Makabu

Mazatán, Sin.- Luego de que Saúl “Canelo” Álvarez, le arrebatara a Dmitry Bivol como su próximo rival en el ring, el boxeador mazatleco, Gilberto “Zurdo” Ramírez, ya comenzó a buscar contrincante para su próximo combate y retó al congoleño Ilunga Makabu.

Ramírez, sabe que Makabu está peleando en el peso crucero, por lo que iría por su campeonato el cual es el próximo objetivo del boxeador porteño, ya que los campeones del peso semicompleto, tienen peleas pactadas.

Para el boxeador nacido en la República Democrática del Congo, será una pelea importante en caso de concretarse, ya que defenderá su campeonato mundial de peso crucero de la CMB, un título que también buscará el “Zurdo”.

“Estoy listo para pelear con quien sea de semipesado a pesado, no descartó la posibilidad de pelear en crucero. La empresa no me mencionó a Makabu, pero si tiene las pelotas para enfrentarme le quitaré el cinturón del CMB fácilmente”, mencionó Ramírez para el portal el Izquierdario.

El “Zurdo” ya tiene tiempo buscando volver a tener un cinturón en sus manos, por lo que la pelea contra el africano sería un buen escaparate para volver de nuevo a los reflectores, que ha estado buscando desde que llegó a la empresa de Óscar de la Hoya.

“A Pesar de la diferencia de peso, le ganaría porque tengo mayor habilidad, mayor velocidad y le ganaría fácil en cualquier aspecto”, enfatizó el peleador mazatleco, quien no pelea desde diciembre del 2021.