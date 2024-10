Gilberto “Zurdo” Ramírez aconseja al medallista Marco Verde volverse profesional 

Sin lugar a dudas, el boxeo mazatleco está en su mejor momento, ya que Gilberto “Zurdo” Ramírez y Pedro Guevara son campeones del mundo en sus respectivas divisiones, mientras que Marco Verde sigue en boca de todos tras obtener la medalla de plata en París 2024.

Ante esta situación, el campeón del peso crucero aconsejó al “Green” que tome el camino del profesionalismo, ya que el orgullo de la colonia montuosa en Mazatlán aún no ha decidido sobre su futuro, pero ya regresó a entrenar al gimnasio de la UAS.

También puedes leer: Gilberto “Zurdo” Ramírez realiza campamento en Mazatlán previo a su pelea ante Billam

El “Zurdo” ve a Marco con mucho potencial para buscar ser campeón del mundo, en caso de que se incline por el profesionalismo, ya que aún tiene la propuesta de tomar otro ciclo olímpico, y llegaría con 26 años a Los Ángeles 2028.

“Marco (Verde) es un muchacho que se ve bien en el boxeo, tiene mucho potencial, tiene las habilidades para destacar en el profesionalismo, debe de hacerse profesional y no esperar más”, dijo Ramírez.

“Que se haga profesional, no tengo duda de que puede ser campeón del mundo, Marco Verde tiene todo para este deporte y de esa manera tenga la oportunidad de ayudar a mucha gente”, comentó.

Al “Zurdo” le hubiera gustado ir a los Olímpicos

En su momento, Ramírez siempre tuvo la inquietud de ir a una justa olímpica para representar a México, pero la falta de apoyos y la necesidad de sacar adelante a su familia lo llevaron a declinar, aunque admite que le hubiera gustado.

“Sí, pude haber ido a unos Juegos Olímpicos, pero en ese entonces no había apoyo, no tenía yo para sortear esos gastos, además de que no me gustaba tanto el amateur y preferí hacerme profesional”.

Quiere una pelea con puro talento porteño

Ramírez aún tiene en mente que en el 2025 pueda llevar a cabo en Mazatlán una pelea de título mundial y que puedan estar pugilistas locales, como Pedro Guevara, Marco Verde y Tamara Cruz, quien abre la brecha en el pugilismo femenil para el puerto.