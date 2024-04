Gilberto Adame pide perdón a la afición por el resultado adverso ante Juárez

Mazatlán, Sin.- Una triste noche fue la que vivió el Mazatlán FC en el Encanto, luego de caer 2-0 ante FC Juárez, en un juego que significó bajar en la tabla del cociente, y pagarán una multa de 47 millones de pesos, tocando aún más fondo la condición del equipo.

El técnico interno del Mazatlán Gilberto Adame, sabe que el resultado que el resultado adverso fue muy doloroso para el plantel, quienes todavía tendrán que cerrar el torneo de visitante ante Pachuca.

“Sabíamos de la importancia del juego, del tema del cociente y demás, pero esto no cambia, la misión es la misma, nos sucedió lo que en el partido anterior que ellos se quedaron con 10 y ahora nosotros, pero asumo la derrota”.

“Al final entiendo la posición en la que me encuentro, yo trabajo el día a día, y no me quita el sueño, me preocupa mucho el grupo”, expresó el director técnico de los morados.

A Mazatlán le pesó mucho la expulsión de José Madueña

Sin lugar a dudas uno de los factores más importantes del juego, fue la expulsión de Madueña, que dejó a los morados con 10 hombres gran parte del encuentro.

“Pesa mucho la expulsión, hoy no fuimos capaces de sacar el triunfo, pesa mucho en el ánimo, pero sabemos que tenemos que encaminarnos en sacar el juego en Pachuca y agradezco el apoyo de los muchachos y estoy orgulloso de grupo, para sacar el resultado”, compartió.

Al finalizar la conferencia de prensa, Adame se sinceró con la afición que se dio cita al Encanto. “Ofrecemos una disculpa por no responder la expectativa de la afición, que sabemos que estamos en deuda”, finalizó.