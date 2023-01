Gabriel Caballero se dice apenado por la goleada

Mazatlán, Sin.- Luego de ser “arrebatados” y “cañoneados” por el América, y tras recibir su peor derrota en su corta historia, el técnico del Mazatlán FC, se dijo apenado con la institución, al no sumar puntos en lo que va del torneo, además del pésimo desempeño que tuvo el equipo.

Mazatlán no gana desde septiembre, acumulando 11 juegos sin ganar, siendo una racha larga que Gabriel Caballero no ha podido solucionar y el tema de la multa está cada vez más vigente, ya que de no enderezar el barco, al final del torneo, pagarían las consecuencias.

“Me siento muy apenado con la institución y con la afición. Con estos resultados no hay mucho que hablar, no fue el equipo que es de Mazatlán, muchos errores y equivocaciones. No hay muchas conclusiones que sacar”, dijo en la conferencia de prensa después del encuentro.

Fue una dura embestida lo del América

El recibir tres goles en menos de cinco minutos, fue algo que su equipo no pudo reponerse, ya que dejó de ganar las marcas y perder balones por la espalda, que al final le costaron la goleada al Mazatlán, con defensores, que apenas se van probando en Primera División.

“Los primeros 30 minutos estuvimos bien, con buena posesión y llegada, pero después del primer gol hubo mucha desatención y fue un golpe muy fuerte. En el segundo tiempo volvimos a tener calma, pero con un refutarlo tan amplio fue difícil”, declaró.

Finalmente, apuntó que las goleadas de esta magnitud se dan por una combinación de factores no tan comunes, y no habrá más que trabajar para dejarla atrás.

“El equipo siempre jugó bien, hoy no. Creo que algunos accidentes que pasan cuando es una goleada y el rival que tiene una calidad de jugadores importantes. Siempre damos otra cara, pero hoy no. No queda más que digerirlo lo más rápido posible y volver a lo nuestro, a nuestras bases”, concluyó.

De seguir al frente del banco morado, Caballero tendrá que dar un resultado el próximo viernes en casa ante Juárez, sino la directiva tendrá que buscar otro técnico, que pueda salvar a los porteños de ese tema de la multa.