Gabriel Caballero sabe que no deben dejar ir puntos en ninguna circunstancia

El Mazatlán FC se vio un equipo con muy pocas llegadas ofensivas en el juego del jueves en el Jalisco, lo que derivó a caer 2-1 ante los Rojinegros del Atlas, en lo que fue su primer compromiso dentro del Clausura 2023, donde pelearán por no pagar la multa.

Los morados tuvieron algunos altibajos en el partido, perdiendo muchas marcas y dejándose atacar en demasía por los atlistas, que de no ser por el gol anulado en el primer tiempo, el Mazatlán pudo haber terminado con tres goles en su puerta.

También puedes leer: Mazatlán FC arrancó el torneo con derrota en el Jalisco

“Me gustó la reacción, los cambios provocaron esa reacción, empezamos a ser más verticales. No tuvimos muchas opciones, no pudimos llevar a cabo lo que teníamos pensado, nos ganó bien Atlas, hay que pensar en lo que viene, dar la vuelta a este partido. Tenemos que hacernos fuerte de local”

“Con la presión en ataque a veces quedan espacios. El único tiro que hicimos al arco fue gol, tiramos centros no tan buenos, la cancha si bien ha mejorado, se levantaba rápido, eso no es excusa. Tanto Ariel Nahuelpán, como Aké Loba, que están recién llegados, tendrán que irse acoplando mejor”, expuso el DT.

Mazatlán tuvo muchas ausencias

Aunque debutaron Nahuelpán, Aké Loba y el muchacho de la Sub-18 Omar Moreno, con el primer equipo, los morados demostraron en la cancha que les falta revulsivos, ya que no contaron con Eduard Bello y Nico Vikonis, por lesión.

“Espero que me aguanten lo que mejor manera, creo que Aké Loba hoy entró bien, obviamente irán poco a poco, Nahuelpán ya venía con un poco más de trabajo. Loba apenas tocó el balón en la semana, pero hoy entró bien”, expresó el entrenador.

Ahora Mazatlán se enfocará en su próximo ante Santos Laguna, siendo la presentación del equipo en el Kraken, donde esperan darle vuelta a la página en este amargo debut del Clausura 2023.