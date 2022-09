Gabriel Caballero acepta que los errores mataron a Mazatlán

Sin duda, el juego que dio el Mazatlán FC está tarde, no fue uno de los mejores en la temporada y hubo varios errores, sobre todo la expulsión de Raúl Sandoval y la mala defensa de Jorge Meré, lo que cambió el rumbo del partido, para caer 2-0.

Gabriel Caballero, técnico de los porteños, aceptó, que el primer tiempo no fue como lo esperaban, además de que el penal que cometió Bello y la lesión de Vikonis, mermó un poco al grupo.

"Estaba controlado el partido, no había problemas. Teníamos profundidad, el balón, y si, el error del primer gol llega con un jugador que no lo ve, fue virtud de Carneiro para seguir esa jugada y buscar el rebote. Quedarnos con diez fue otro error, eso cambia, con un gol no habría problema para remontar, pero dos goles y un jugador menos si fue costoso", afirmó en conferencia de prensa.

“Duele porque habíamos empezado bien, estábamos dominando, pudimos abrir el marcador, pero un accidente y el gol en contra nos obliga a replantear. El esfuerzo fue doble con la expulsión, se sintió el cansancio, por las ganas lo hicieron y tuvimos que mover, pero en el segundo tiempo se controló, perdimos la profundidad, pero con el 2-0 era cuesta arriba”.

Confìa Caballero en poder meterse al repechaje

El técnico mazatleco tiene todavía tres encuentros muy bravos, para el cierre del torneo, enfrentarán a un Toluca que buscará estar arriba en la parte de la tabla, siendo su último partido como local, además de cerrar en contra de Necaxa y Santos Laguna.

Esos juegos serán vitales, para ver hasta dónde llegará el plantel morado, que necesitaba de un triunfo más para al menos tener un ligero respiro en la zona del repechaje, que no se consumó.

"Estamos en ese grupo, seguimos dependiendo de nosotros, está en nuestras manos, se necesitan nueve puntos para lograr el objetivo de repesca, lo vamos a buscar, el equipo ha sido constante y tenemos que seguir de esa forma".