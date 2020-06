Tras pandemia, torneo de la MLS regresa el 8 de julio con Orlando vs Miami

La Liga Profesional de Futbol (MLS) de Estados Unidos comenzará a disputar el torneo de verano de 54 partidos a partir del próximo 8 de julio en Orlando con 26 equipos como regreso a la competición tras la suspensión de la pandemia del coronavirus.

El formato elegido, similar al del Mundial, dejó en el sorteo de este jueves a los equipos de Orlando SC, Toronto FC, Atlanta United, como cabeza de series de los Grupos A, C y E, respectivamente, correspondientes a los 14 clubes que representan a la Conferencia Oeste.

Mientras que los Sounders de Seattle, Real Salt Lake y Los Angeles Football Club como cabezas de serie de los Grupos B, D y F, respectivamente, donde estarán los otros 12 equipos de la MLS que militan en la Conferencia Oeste.

Dentro del Grupo A junto a Orlando SC también estará el Inter Miami con quien abrirá la competición a partir del próximo 8 de julio en el Wide World of Sports Complex de Walt Disney Resort, en Florida.

Junto a Orlando SC y Miami también estarán en el mismo grupo el New York City, Union de Filadelfia, Chicago Fire y Nashville SC.

El Grupo C quedó formado con los equipos de Toronto FC, New England Revolution, Montreal Impact y D.C. United, mientras que en el E estarán Atlanta United, FC Cincinnati, New York Red Bulls y Columbus Crew SC.

Los equipos de las Conferencia Oeste quedaron establecidos con Seattle Sounders, Dallas, Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes en el Grupo B.

En el D estarán el Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Rapids y Minnesota United, mientras que el F lo forman los equipos de LAFC, LA Galaxy, Houston Dynamo y Portland Timbers con lo que habrá un "Clásico" en la primera ronda del torneo.

De acuerdo al formato elegido, los dos primeros clasificados de cada grupo, junto con los cuatro mejores equipos del tercer lugar, pasarán a la etapa eliminatoria que comienza con la ronda de 16.

Cada equipo jugará como mínimo tres partidos y un máximo de siete encuentros cuando haya concluido el torneo con la final que se dispute el próximo 11 de agosto.

Dadas las preocupaciones actuales de Covid-19, los jugadores vivirán dentro de una "burbuja", quedándose en el mismo hotel y sometiéndose regularmente a pruebas de control médico y otras medidas de precaución para evitar el contagio.

Los partidos de la fase de grupos se jugarán cada día con horarios de inicio establecidos para las 9 a.m., 8 p.m. y 10:30 p.m. del Este.

El comisionado de la MLS, Don Garber, dijo que los horarios de inicio de las 9 a.m. se debieron a "una función del clima" debido a las temperaturas más cálidas del verano de Florida en el medio del día.

El ganador del torneo logrará puntos para la competición regular de liga que podrá darse posteriormente, el pase automático a la competición de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, así como un premio de 1.1 millón de dólares.

La liga también tiene la intención de reanudar su temporada regular después de la conclusión del torneo, con los playoffs a seguir después de eso.

Los puntos acumulados en los partidos de la fase de grupos del torneo contarán para la clasificación de la temporada regular.

Queda por determinar exactamente cuántos partidos de la temporada regular se jugarán después de la conclusión del torneo. La liga dijo que el calendario "se desarrollará en una fecha posterior".

