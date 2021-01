Santiago Solari ya está en México para dirigir al América

El nido ya no está solo. El nuevo jefe del América, Santiago Solari, voló toda la noche del Año Nuevo para llegar la mañana del viernes a la Ciudad de México, donde será presentado a la brevedad y comenzará labores con la intención de llevar a las Águilas a los primeros planos.

Sus primeros momentos como americanista se vivieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde posó enfundado en una chamarra del club, con una bufanda extendida con la leyenda “#SomosAmérica” y con un cubrebocas que tenía estampado el escudo de los azulcremas.

"Buenos días para toda la afición del América muy feliz año nuevo, un fuerte abrazo para todos”, fueron sus primeras declaraciones ya como el nuevo estratega de los de Coapa.

Tener a Santiago Solari en la capital desde el día uno del 2021 dejó buenas sensaciones en los aficionados americanistas, especialmente debido al compromiso mostrado por el timonel al realizar un viaje en medio de una de las festividades más importantes a nivel mundial.

“Por la fecha bien podría estar en su casa, con su familia y esperar a que sea 3 o 4 de enero para empezar a trabajar. Puntito para él”, fue uno de los comentarios realizados por aficionados en redes sociales.

Luego de haber tenido un breve paso por el Real Madrid, club en el que levantó el Mundial de Clubes como estratega, Santiago Solari se dijo hace unos días muy contento con su llegada al América, equipo al que catalogó como uno de los grandes de todo el mundo.

"Me pone feliz, no es que me sorprenda o me deje de sorprender, me pone feliz. Me hace mucha ilusión. El América es uno de los grandes del continente y del mundo, el futbol mexicano es todo pasión. No tengo otra cosa que felicidad y muchísima ilusión por llegar", declaró para TUDN.

🛬🇲🇽 Esta madrugada, Santiago Solari llegó a la Ciudad de México.

¡Bienvenido, Solari!

¡Bienvenido Santiago Solari!

Un hombre que evoca la esperanza y la oportunidad.

Santiago Solari será el segundo integrante de su familia en dirigir a los “Millonetas”, cabe recordar que en el Verano de 1997, su tío Jorge Solari también fue estratega del América, campaña en la que terminó en primer lugar de la clasificación general, pero fueron eliminados en cuartos de final por Monarcas Morelia.

La ilusión de los aficionados por la llegada de su nuevo director técnico está intacta, también lo está el sueño de ser campeón que tiene Santiago Solari, el apodado “Indiecito” llegó a la tierra prometida, solamente le resta trabajar fuerte para cumplir con las expectativas que se han puesto en él.