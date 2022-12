Otro récord para Messi: tiene la foto con más likes en Instagram y derrota a … ¿un huevo?

Messi no para. No se conformó con tener un título de Copa del Mundo en su último Mundial, con ser el balón de oro de la justa que se realizó en Qatar, de ser el capitán que levantó el Jules Rimet en el estadio Lusail. Ahora ya es el rey de Instagram, pues con la primera foto que subió a su cuenta personal junto a la copa ya rompió un récord.

Y es que esta publicación rompió el récord de más likes en una foto en la red social de Instagram.

Después de que recibieron el trofeo de campeones en la capital de Qatar, el astro argentino subió a su cuenta 10 fotos de los mejores momentos del festejo todavía en el césped del inmueble en Doha, teniendo como principal protagonista a la copa.

“Campeones del Mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”, fue lo que escribió Messi en su cuenta acompañando las fotos.

Dicha publicación ya cuenta con más de 61 millones de likes y contando, cifra que sirvió para superar a la fotografía de un huevo en la cuenta de @wolrd_record_egg, la cual tenía el récord anterior con 56 millones de corazones en su publicación.

Hay que recordar que la imagen del huevo en Instagram, se subió a la red social para quitarle el otro récord que lo antecedió, el cual pertenecía a una foto de Kylie Jenner.

Esa marca que antes disputaron la influencer y el huevo, ahora pertenece a Lionel Messi.