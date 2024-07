Euro 2024 ya tiene listos los cuartos de final: fechas y horarios de los partidos

No cabe duda que las emociones todavía no paran en la Eurocopa 2024, torneo que ya llegó a la ronda de cuartos de final y que tendrá cruces muy interesantes.

España y Alemania parte como el juego con más reflectores, aunque el Francia ante Portugal también podría robarle protagonismo.

Las series entre Inglaterra y Suiza, así como el Países Bajos ante Turquía parecen tener un claro favorito. Aunque en esta Euro quedó comprobado que las sorpresas siempre pueden darse.

¿Cuándo y a qué hora es el España vs Alemania de la Eurocopa 2024?

España y Alemania serán los encargados de abrir la ronda de cuartos de final de la Eurocopa 2024.

Este enfrentamiento que pinta para ser uno de los más atractivos de todo el torneo se disputará el viernes 5 de julio en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Los locales se enfrentarán a los españoles en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, Alemania.

Será la sexta ocasión que estos equipos se enfrenten en una Eurocopa, y hasta el momento las estadísticas no favorecen a ninguna de las dos selecciones.

España 1-1 Alemania | Eurocopa 1976 | Cuartos de final

Alemania 2-0 España | Eurocopa 1976 | Cuartos de final

España 1-0 Alemania | Eurocopa 1984 | Fase de grupos

Alemania 2-0 España | Eurocopa 1988 | Fase de grupos

España 1-0 Alemania | Eurocopa 2008 | Final

¿Cuándo y a qué hora es el Portugal vs Francia de la Euro 2024?

La tarde del 5 de julio se conocerá al segundo semifinalista de la Eurocopa 2024, mismo que saldrá del cruce entre Portugal y Francia.

Este partido destaca por ser el encuentro entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, el pasado y presente del Real Madrid.

Aunque Francia es el favorito para avanzar, las sorpresas que la Eurocopa ha dado hacen pensar que los lusos podrían lograr la proeza.

Las hostilidades darán inicio a las 13:00 horas en el Volksparkstadion de Hamburgo, Alemania.

Esta será la quinta ocasión en la que Francia y Portugal se crucen en una Eurocopa.

Francia 3-2 Portugal | Eurocopa 1984 | Semifinal

Francia 2-1 Portugal | Eurocopa 2000 | Semifinal

Portugal 1-0 Francia | Eurocopa 2016 | Final

Portugal 2-2 Francia | Eurocopa 2021 | Fase de grupos

¿Cuándo y a qué hora es el Inglaterra vs Suiza de la Eurocopa 2024?

El tercer semifinalista de la Euro 2024 saldrá del partido entre Inglaterra y Suiza, un partido que tendrá a los ‘Tres Leones’ como los favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

El partido se jugará el 6 de julio a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como condimento especial que Gareth Southgate prácticamente se está jugando el puesto de director técnico a cada partido de esta competencia.

Inglaterra y Suiza jugarán en el ESPRIT arena de Düsseldorf, Alemania.

Esta será la tercera ocasión que estos equipos se enfrenten en la Eurocopa. Hasta el momento, Suiza no sabe lo que es vencer a los ingleses en este torneo.

Inglaterra 1-1 Suiza | Eurocopa 1996 | Fase de grupos

Inglaterra 3-0 Suiza 1 Eurocopa 2004 | Fase de grupos

¿Cuándo y a qué hora es el Países Bajos vs Turquía de la Euro 2024?

Países Bajos y Turquía serán los dos equipos que cerrarán la fase de cuartos de final el 6 de julio del 2024, un duelo que se jugará en el Estadio Olímpico de Berlín.

Esta será la primera ocasión que los dos equipos se enfrenten en una Eurocopa, por lo que no hay antecedentes que mostrar por el momento.

El duelo será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

