Estas son las curiosidades que dejo Maradona por su paso en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Aunque su paso por el equipo de Dorados de Sinaloa fue breve, Diego Armando Maradona dejó una huella imborrable en el equipo y entre la afición.

Hoy se cumplen dos años de aquel 25 de noviembre del 2020, cuando “La mano de Dios” dejó este mundo, y hay quienes recuerdan los meses que vivió como Director Técnico de Dorados.

A pesar de no ganar las dos finales de la categoría de acenso el ‘’Pelusa’’ dejo huella en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en los lugares que frecuentaba.

Solo por mencionar algunas, te dejamos aquí unas pocas de las curiosidades más recordadas del astro futbolero.

Su manera de responder en las conferencias de prensas

Durante varias conferencias el astro muchas veces se volvía viral por la manera de contestarles a los reporteros, al salirse por la tangente y no responder las preguntas, pues parecía que se quedaba trabado, eso causaba que las redes sociales se llenaran de reacciones, tanto para burlarse de él como comentarios negativos.

Afluencia en varios lugares de Culiacán

Durante sus primeros días en México, Maradona estuvo hospedado en el hotel Lucerna, en Culiacán, Sinaloa, por el cual el restaurante de este establecimiento se hizo famoso junto al chef encargado del mismo, lo que causó que cada vez hubiera más clientes en el sitio. Para muchos era una delicia compartir el mismo lugar con el director técnico argentino y hasta comer lo mismo que él.

El equipo Sinaloense saco un jersey conmemorativo en Honor al Diego

Para rendirle tributo, el equipo de Dorados de Sinaloa hizo un jersey conmemorativo para todos sus aficionados, el tenía los colores de la Argentina. Todo esto provoco que cientos de camisas fueron vendidas no solo en Sinaloa.

Un jugador se tatuó su cara

El portero de Dorados en ese momento, Gaspar Servio, muy querido también por la afición, decidió tatuarse el rostro del 10 para siempre estar con él. Hizo un tatuaje con su rostro para rendirle un homenaje.

Carisma

El humor de Maradona se demostró en las canchas del futbol mexicano y en diversas ocasiones se le vio a bailar con su equipo cada vez que ganaba, dichos bailes quedaron plasmados en el corazón de los aficionados, quien en la tribuna también imitaba los pasos.

Mural de Dorados

Un Joven plasmo su talento en las paredes del estadio Banorte al realiza un mural en honor a Diego.

Una canción en honor al 10

Maradona recibió una de las primeras sorpresas, pues el grupo Millenial Music Revolution hizo una canción emotiva para que el entrenador de Dorados sintieera una cálida bienvenida, incluso el conjunto sinaloense compartió la canción en sus redes sociales.

Diego se fue de Culiacán no solo porque termino su ciclo con Dorados si no porque también tenía que viajar Argentina para operarse de las rodillas y por temas de Salud ya no regreso.













