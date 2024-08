Furia Blanca Jr, listo para debutar profesionalmente el próximo 24 de agosto

Mazatlán, Sin.- Luego de muchos meses de preparación y teniendo como maestro a Súper Ángel, el nombre de Furia Blanca volverá a hacerse presente en los cuadriláteros mazatlecos, con el debut de Furia Blanca Jr el próximo 24 de agosto durante el festejo de los 20 años de carrera de Místico en la cancha Germán Evers.

El legado del “Rudo Mayor” será en una lucha donde estará Raiju y el ídolo de la Isla de la Piedra, Andy Blake, para enfrentarse a Abaddon, Reycko y Mr, Reggae, para mostrarse ante el público de la catedral de la lucha libre.

“Me siento nervioso por debutar con este gran nombre de un ídolo mazatleco y le he echado todas las ganas, he venido luchando con otro nombre, pero queremos demostrar que no por ser hijo del patrón, vamos a ir a dejar nuestro legado”, enfatizó Furia Blanca Jr.

Le costó ganarse el nombre de su señor padre

Como todos es bien conocido, Marcelo López dejó un nombre de respeto en el pancracio porteño, y al preparar a su hijo para formarse como luchador no fue una cosa sencilla, ya que le costó dedicación y mucho esfuerzo que su padre le ofreciera su máscara para continuar con ese legado.

“Me costó mucho, mucha preparación, tengo una gran responsabilidad de traer este nombre, porque quiero dejarle una buena impresión a la gente y que yo también tengo hambre de sobresalir y que la gente se de cuenta quien soy yo”, agregó.

Por su parte el luchador se ha sentido respaldado por el talento de Furia Promotions, quien espera llevarse el triunfo en el relevo de tres contra tres.