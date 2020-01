"Queremos que Kobe se sienta orgulloso", así retoman Los Lakers su entrenamiento

Los Ángeles.- Los Lakers de Los Ángeles, de luto tras la muerte de Kobe Bryant, volvió a la cancha para retormar los entrenamientos de cara a la temporada de la NBA, que dedicarán a la leyenda del equipo.

"Queremos representar lo que Kobe era más que nada. Siempre hemos querido que se sienta orgulloso y eso no va a cambiar", dijo el entrenador Frank Vogel, del quinteto donde el legendario jugador hizo toda su carrera de 20 años.

Foto: Reuters

El equipo vuelve a ver acción el viernes, cuando reciba a los Portland Trail Blazers en el Staples Center.

Vogel, de 46 años, habló con periodistas en el centro de entrenamiento del equipo, donde estrellas como LeBron James y Anthony Davis participaron de la práctica pero mantuvieron distancia de los micrófonos.

Dijo que el club ha dicho a sus jugadores que pueden "hablar cuando estén listos y no antes" de su duelo por la muerte de Bryant, el domingo en un accidente de helicóptero, en el que falleció también su hija de 13 años Gianna y otras siete personas.

LeBron James and Anthony Davis at practice shooting free throws near Kobe Bryant’s retired numbers. #Lakers pic.twitter.com/4Je8Tq3hdD — Ryan Ward (@RyanWardLA) January 29, 2020

Terapéuticamente beneficioso

En la práctica de este miércoles, el equipo hizo algo "que pensamos sería terapéuticamente beneficioso", añadió Vogel.

"Hicimos un trabajo de tiro en equipo, sin práctica real de nada en particular. Quería que nuestros chicos entraran libres de preocupaciones, pero que sudaran, tocaran el balón y estuvieran cerca unos de otros".

"Luego tuvimos un almuerzo donde todos pasamos tiempo juntos y nos afligimos juntos", siguió.

Foto: Reuters

El almuerzo, según versiones de la prensa especializada, sirvió para compartir historias sobre el legendario "Mamba", aunque Voguel no pudo contar alguna anécdota durante su conferencia con los periodistas.

"Hay algunas preguntas que no estoy listo para responder", dijo el entrenador que tuvo que asegurarse que cada miembro del equipo fuera informado de la muerte de Bryant.

"Esto ha fortalecido lo que hemos sentido durante todo el año en nuestro equipo, que es que nos hemos convertido en una familia en muy poco tiempo".

Foto: Reuters

"Es algo que se habla en la NBA con tus equipos, pero este grupo en particular ha crecido y aprendido a quererse muy rápido. Entendemos la importancia y la oportunidad que tenemos este año. Esto nos ha acercado mucho más".

El precio de las entradas para el partido del viernes, donde se espera que los Lakers honren la memoria de Bryant, se dispararon en el sitio de reventa StubHub.com, con asientos a cientos y en algunos casos miles de dólares por encima de su valor nominal.

"Choque de alto impacto"

Los investigadores federales completaron su inspección del lugar del accidente, que está bajo custodia de las autoridades locales.

A caballo y con vehículos todoterreno, la policía vigila la zona, que ha convertido en un punto de peregrinación para los aficionados.

Medicina forense del condado de Los Ángeles informó el martes que cuatro de las víctimas del accidente --Bryant, el piloto Ara Zobayan, el entrenador de béisbol John Altobelli y Sarah Chester- fueron identificadas oficialmente a través de las huellas dactilares.

Foto Reuters

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), agencia federal independiente que investiga este tipo de incidentes, debe presentar un informe preliminar en 10 días, con datos fácticos del accidente.

El informe final sobre la causa probable del accidente, descrito como un "choque de alto impacto", no se emitirá hasta dentro de 12-18 meses.

Foto Reuters

El helicóptero no contaba con un dispositivo de alerta de proximidad de terreno (TAS), que no era requerido, a pesar de que la NTSB recomendó a las autoridades federales solicitarlo.

El helicóptero tampoco tenía caja negra, tampoco un requerimiento para este tipo de aeronave.