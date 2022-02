Fin de semana internacional para los equipos de la liga de expansión

Culiacán, Sin.-La liga de expansión infirmo que algunos clubes sostendrán algunos encuentros de partidos amistosos contra equipos de la MLS como parte de la pretemporada de la liga.

La alianza que tiene el futbol mexicano con el estadounidense se sigue ampliando pues ahora van hacer las categorías de la liga de plata los que se enfrentará a la liga de estados unidos.

Deportes El videojuego de FIFA se queda sin futbol mexicano

Los equipos Atlanta United y el New york city fc están en Guadalajara y en Cancún preparando en cara su trabajo de preparación para la temporada 2022 de la Major league soccer.

Los equipos de la liga de expansión que tendrán estos encuentros internacionales son los Toros del Celaya, Tepatitlán y Cancún FC son los tres clubes que sostendrán un encuentro con los equipos de la bandera de barras y las estrellas.

PARTIDOS INTERNACIONALES

Atlanta United VS toros de Celaya Domingo en el estadio de la UDG

Atlanta United vs Tepatitlan en las instalaciones de Verde Valle de Chivas

Cancún vs New York City FC en el estadio Andrés Quintana Roo

PRIMEROS AMISTOSOS INTERNACIONALES 🌎🇺🇸



Equipos de la #LigaBBVAExpansiónMX se enfrentarán a clubes de la @MLS, como parte de su preparación para el inicio de su temporada@cancun_fc vs New York City @TorosCelayaCD vs Atlanta@TepatitlanFC vs Atlanta



📰 https://t.co/dE465i1W1D pic.twitter.com/xZU1im2q92 — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 5, 2022

Dato

Es la primera vez que el circuito de la liga de expansión sostendrá partidos contra la MLS













Lee más aquí:

Deportes Dorados sufre tercera derrota en Liga de Expansión

Deportes Segundo revés sufrió Dorados en el coloso del Humaya