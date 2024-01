Fernando Salas ya tiene tres campeonatos con Naranjeros de Hermosillo

Mazatlán, Sin. -Uno de los jugadores que aún sobreviven de la final de la temporada 2009-2010, cuando los Naranjeros de Hermosillo se coronaron en siete juegos a los Venados de Mazatlán, es Fernando Salas, quien vivió de manera especial su tercer campeonato con la novena sonorense.

A diferencia de aquella ya lejana temporada, Salas era un joven que aspiraba a llegar a Grandes Ligas, con los Cardenales de San Luis y hoy, a sus 38 años de edad, le tocó celebrar en el puerto, y hacer recordad lo que vivió hace 14 años.

“Muy contento por quedar campeón, este es mi tercer campeonato con Naranjeros, y esto es algo muy satisfactorio, porque mis hijos ya pudieron verme campeón, y levantarse de una derrota no fue fácil, el último campeonato que perdimos fue un trago muy amargo y ahora poder disfrutar, no hay palabras”, expresó Salas.

Hay sentimientos encontrados por aquella final del 2009-2010

Salas, también dijo tener sentimientos encontrados, pues hace 14 años apenas lograba su primer título y era un comienzo de una bonita carrera, y ahora ya con mucha experiencia y recorrido, el estar de nuevo en Mazatlán levantando un título, le llena de alegría.

“Son sentimientos encontrados, antes teníamos esa hambre, esa juventud, ahora que mis hijos vean esto es algo muy bonito y es algo que me queda para toda la vida”, agregó.

Fernando quiere seguir jugando pelota, hasta que el beisbol le dé, ya que está agradecido por los campeonatos y satisfacciones que le han dado, sobre todo la organización de Hermosillo que confió en él, luego de llegar procedente de Venados de Mazatlán.

“Yo ahora voy pitcheo, por pitcheo (hablando de su retiro), hasta que mi familia me lo diga o el cuerpo me lo dé yo voy a seguir y ahora mismo me siento competitivo y me siento bien”, compartió el veterano de Huatabampo, Sonora.