Fernanda Tarango, con más fuerza para volver al futbol

Mazatlán, Sin.- Como si fuera el ave fénix, la portera del Mazatlán Femenil renació y se declara lista para volver a las canchas, luego de una fuerte lesión que tuvo hace 11 meses, cuando enfrentó a Tigres en la primera jornada del Apertura 2021, que la alejó de las canchas.

Tarango, había iniciado como la arquera titular para este torneo, pero una jugada al tratar de salir por el balón, se encontró a Stefany Mayor, que le hizo una palanca en la rodilla, rompiendo los ligamentos y dejándola fuera por un año futbolístico entero.

A base de coraje y amor al futbol, la portera fue tomando cada vez más fuerza, luego de ser intervenida quirúrgicamente, siendo un proceso muy doloroso para ella que ser perfilaba para ser la arquera titular de todo el torneo.

“No es fácil resumir 11 meses, poco entenderán lo que significan, ya que es dolor, sacrificio, soledad, aburrimiento, ansiedad y mil pensamientos que pasan por la cabeza cuando te lesionas y que solo tu eres esa persona que te puede detener”.

“No es fácil ningún tipo de lesión, admiro como cada persona pasa por una y que es lo suficientemente fuerte para salir adelante, valorando lo poco o mucho que tienes, agradezco que a las personas que me ayudaron e impulsaron a que me recuperada, estoy lista para lo que viene”. Enfatizó la arquera en sus redes sociales.

Su proceso de recuperación fue muy doloroso, pero logró salir adelante. Foto: Cortesía | @fer_taco

Su recuperación

A pesar de estar en constante tratamiento, tanto físico, como mental, la guardameta fue demasiado fuerte para lograr salir adelante y poco a poco fue integrándose a los trabajos de su equipo.

“No ha sido fácil, hará gente que te diga que no puedes y te pondrá escualos en el camino, pero por fin se acabó esta espera y estoy de vuelta”, dijo Fernanda Tarango, que fue de las jugadoras que se han quedado para estar al tope para el siguiente torneo.

PARA SABER

Fue el 19 de julio del 2021, cuando Tarango recibió esa fuerte lesión que la dejó por mucho tiempo fuera de las canchas