Facundo Almada sabe que América no será un rival sencillo

Mazatlán, Sin.- El próximo 1 de noviembre el Encanto recibirá la visita del América, en un duelo que será importante para ambas escuadras, más porque los morados vienen de ganarle a Tigres a mitad de semana y de empatar en Torreón contra Santos.

Con esa encomienda de derrotar al bicampeón de la Liga MX, Mazatlán quiere hacer respetar su casa, pero no será un partido fácil, así lo adelantó Facundo Almada defensor central de los morados.

“Va ser un partido muy difícil de enfrentar y buscamos la sólidez en el equipo, pero tenemos que cerrar de buena manera en nuestra casa y demostrarlo, porque tenemos una solidez defensiva, desde hace tres fechas no nos anotan, pero sabemos que no es fácil mantenerlos”, expresó.

Almada piensa que pudieron hacer más ante Atlas y Santos

Esos puntos que han dejado ir, les han pesado, más los encuentros ante Atlas y Santos, donde no generaron mucho peligro de gol, pero cerrándose atrás, muy bien, demostrando que son de las defensivas más sólidas del campeonato.

“El juego contra Atlas y Santos pudimos sacar puntos, pero los juegos son así, pero no ha sido un mal resultado de traernos un punto de visita, pero necesitamos sumar en estos tres partidos, porque es una obligación”.

Al argentino se le preguntó sobre su evolución luego de la ruptura de tabique, que lo tiene jugando con una máscara protectora y esto fue lo que dijo.

“Después de mi lesión me ha costado volver, he tenido una secuela en la cancha. Pero aunque el América no está en su mejor momento, va ser un gran partido, porque ellos también necesitan puntos”, explicó.