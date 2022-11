Ezequiel Rivera obtiene el premio Luchador Olmeca 2022 de la CODEME

El beisbolista sinaloense Ezequiel Rivera Velarde, quien participó en el Mundial de Beisbol en China en la categoría U-12, fue anunciado como el premio "Luchador Olmeca 2022" reconocimiento que entrega la Confederación Deportiva Mexicana.

"Me siento muy contento por este premio y por todo lo que he hecho por conseguir este trofeo, son logros que jamás voy a olvidar. Este reconocimiento se lo dedico a mi familia, mis papás y hermanos, a todos los que me apoyan", comentó Rivera Velarde.

Pablo Vázquez, de la Fundación PV20 y quien vivió de cerca la participación de Ezequiel en el pasado Mundial sub12, extendió la felicitación al jugador:

"Estoy muy contento porque sé el trabajo que ha hecho Ezequiel, su esfuerzo y lo que le ha costado para ir a representar a México en China; para mí es algo muy especial porque hemos estado cerca de él, sé los procesos que tuvo que hacer para llegar ahí y sé que le seguirá echando ganas. A través de la fundación se logró el apoyo para que viajara a China y los resultados ahí están, terminó como el mejor tercera base U-12 y no nos equivocamos en apostar a ese talento porque vendrán más torneos y seguirá destacando. Felicidades a él, a su mamá por estar al pie del cañón, a Fernando Hernández (ASIBEIS) y a Erick Gutierrez (coach), quienes lo apoyan", dijo.

"Cheque" Rivera recibirá el premio el próximo 2 de diciembre en Ciudad de México. Foto: Cortesía | ASIBEIS

"Cheque" Rivera, quien recibirá el premio el próximo 2 de diciembre en Ciudad de México, mereció dicho reconocimiento después de ser uno de los peloteros más destacados en torneos internacionales, entre ellos el Mundial Sub-12 en China, donde finalizó entre los mejores en distintos departamentos ofensivos y formó parte del equipo ideal como el mejor 3B de todo el torneo.