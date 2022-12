Estoy feliz con Mazatlán FC, todavía tengo contrato: Marco Fabián

Hace algunas semanas, se colocaba a Marco Fabián como un posible refuerzo de Chivas, equipo con el que espera en un futuro volver para retirarse, pero el jugador todavía tiene viene la mente en el Mazatlán FC.

Fabián llegó al puerto hace un año como un jugador mediático, por todo lo que representó en su pasado, entre polémicas, y el llegar a jugar en Europa que lo catapultó en un gran nivel en su carrera futbolística.

“Estoy feliz, muy contento, estoy trabajando al cien por ciento, aún tengo contrato y lo que más quiero es dejar huella en este equipo, yo sé que no es un equipo que tiene muchos años en primera división, pero quiero hacer uno de mis mejores torneos”.

¿Va o no a Chivas?

El jugador de 33 años aceptó que tuvo pláticas de volver al rebaño, ya que es uno de sus objetivos el volver a vestirse de rojiblanco, pero su mente sigue con los morados, y que espera tener un buen semestre.

“Está en rumores, en pláticas, pero no me quita el sueño la verdad, tampoco oculto mi pasado, todos me conocen que salí de Chivas, que ahí viví toda mi vida y agradezco que aún me tomen en cuenta”, explicó el jugador.

Fabián de la Mora, culminará su contrato hasta el mes de junio del 2023, por eso se manejó la posibilidad de volver al equipo que lo vio nacer, pero sabe que también necesita ayudar a los cañoneros, escuadra que volvió a confiar en él.

Sus números personales con Mazatlán

En los dos semestres que ha estado con los morados, solo ha marcado un tanto, y ha dado cuatro asistencias, en 23 partidos disputados, por lo que la afición espera más del jugador esta campaña.