Esmeralda Patiño una guerrera dentro del ring

Mazatlán, Sin.- Tal parece que Esmeralda Patiño y el boxeo son uno mismo, la mazatleca de 18 años edad ha sabido llevarse los campeonatos que se le han puesto enfrente y recientemente fue campeona nacional, haciendo historia con su entrenador.

La preparación de Patiño dentro de los encordados no ha sido fácil, pues le ha batallado para hacerse de medallas y ahora del campeonato nacional, del cual se preparó fuertemente para conseguir hasta lo que ahora es su máximo logro.

“Tuvimos mucho sacrificio, la verdad fue un trabajo muy duro el que hicimos Rada y yo. El año pasado ya teníamos ese pase a Juegos Nacionales, pero debido al Covid-19 lo cancelaron y ese fue un bajón muy difícil para nosotros, ya que teníamos toda esa preparación para ir por ese título”, menciona.

A pesar de que la pandemia siguió y ese golpe anímico de no participar en sus primeros Juegos Nacionales CONADE, la porteña se levantó y se volvió a preparar, ya que sabía que era su última oportunidad de participar en un evento de esa magnitud.

“Este año no sabíamos si se iban a realizar o no, pero sin duda nos preparamos, porque en su momento tuvimos un Festival Olímpico, pero en ese no hubo tanta preparación como en el Nacional y la verdad me sentí con mucha fuerza a pesar caer en el Festival”.

Esa derrota en el Festival Olímpico, que ya había conseguido en el 2019, la motivó por conquistar esa medalla de oro en Guadalajara, donde se desarrolló el Nacional y a base de corazón y garra logró salir avante.

“Ya tenía toda la confianza de mi parte, que si dábamos ese extra podíamos llegar otra vez a la medalla de oro y así fue, los resultados fue que me traje el oro para Mazatlán y me dejó un buen sabor de boca”, resaltó.

SUS COMBATES

Ella supo aprovechar muy bien el camino que le tocó, ya que iba decidida por ese oro, debido a que era su último año para participar en los Nacionales CONADE y en las peleas su muy contundente, con ese golpeteo que a ella le caracteriza.

“Tuve cuatro peleas para llegar por esa medalla, la primera pelea si tuve ese nervio, pero ya uno arriba del ring, uno no siente nada, la segunda pelea estuvo reñida, confiada siempre confinada y para mi suerte me tocó pelear con la de casa, con la de Jalisco, pero Rada, siempre confió en mí y toda mi familia también confió en mí”.





















