Es muy doloroso que hayamos perdido por un penal dudoso: Beñat San José

Mazatlán, Sin.- Beñat San José no salió nada contento luego de que su equipo cayera 1-0 ante Santos Laguna, ya que el técnico español siente que el resultado pudo haber sido otro, a pesar de que tuvieron todo en contra esta noche.

A Mazatlán le han marcado al menos ocho penales en contra, lo cual refleja la frustración de Beñat, cada que un silbante se va directo al VAR y toma la decisión en contra del equipo morado.

“Nos vamos muy triste la verdad, nos enfrentamos a un equipo con ansias de victoria. Hoy intentamos por todos los medios ganar, pero que doloroso, caer por un penal dudoso, los del Santos dirán que si era penal, pero más allá de eso, ellos nos han ganado la pelota y creo que nos ha faltado claridad en el ataque”, explicó

“No pudimos empatar, nosotros nos quedamos con esa sensación de poder empatar el encuentro, pero lastimosamente no ha sido y nos vamos con esa impresión de empatar el partido”.

Mucho también se le cuestionó por qué Camilo Sanvezzo no ha estado arrancando en algunos encuentros como titular, ya que es el goleador del equipo y hoy a pesar de tener minutos en la segunda parte, fue prácticamente borrado.

“Lo de Camilo fue una cuestión táctica y sabíamos que teníamos que jugar en la primera parte a pase largo y obviamente con Camilo íbamos a tener un desgaste innecesario. Yo entiendo que sea el goleador, se extrañe no está en el arranque, pero por eso metimos a gente que pudiera ir al desgaste”.

Beñat había dicho en conferencia de prensa ante Juárez, que se le hace injusto como se manejan los calendarios dentro del futbol mexicano, ya que algunos equipos como Mazatlán tienen poco tiempo para preparar un partido, ya que esta semana jugaron tres encuentros y otros como Santos y el mismo Juárez si tuvieron un descanso prologando.

“Lo de los tres partidos, para mí se me hace injusto, cuando tú tienes tres días para preparar un partido tienes muy poco para competir, pero cuando el rival tiene ocho días para preparar el equipo es diferente. Yo no entiendo porque algunos equipos no jugaron entre semana al igual que resto, pero eso me hace muy orgulloso de estar de mi staff médico, pero aquí no hay igualdad”, agregó

Beñat quiere darle la vuelta a la tortilla a pesar de sentirse acuchillado por el VAR, “La acción del penal cambio el partido, porque hubo un gol y eso nos costó el partido, pero yo respeto la decisión de los árbitros y tenemos que seguir adelante con nuestro trabajo”, finalizó.













