Es Danna Viera un ‘diamante’ del softbol

Mazatlán, Sin. - Danna Sherlyne Viera León es una pequeña peloterita que empuja fuerte, tanto en el beisbol como en el softbol. Ella viene de una familia que es apasionada del “Rey de los Deportes”, y de la mano de su padre, Abraham Viera, ha entrenado duro para ser la mejor en la disciplina.

Danna comenzó a forjar su historia en el deporte a los 10 años, cuando se inició en la práctica del ballet, una actividad que no le llenaba, pues ella quería seguir los pasos de su padre.

Desde muy pequeña veía a mi hermano jugar, pero mi papá no me quería dejar jugar, pero en un torneo me llegó la invitación y en mi primer turno pegué un home run, y pues le insistieron que me dejara jugar.



Para la sorpresa de todos, en su primer turno al bate Danna demostró de lo que estaba hecha, y dejó en claro que el beisbol está en su sangre. Aunque su papá no estaba muy de acuerdo, pues quería que combinara las dos disciplinas, el ballet y el beisbol, no le quedó de otra más que entrenar a su pequeña hija.

Después de abandonar el ballet y enfocarse en el beisbol y el softbol, la pequeña fue vista rápidamente por quienes reclutan talento para la Selección Estatal de Sotfbol, que la invitaron a integrarse para participar en un Nacional, donde obtuvieron el cuarto lugar.

Comenzar su carrera en una Selección Estatal, representando a su Estado, es algo que le llena de orgullo, pero hacerlo vestida como el equipo de beisbol de su localidad, es una mayor satisfacción, luego de que Danna fue seleccionada para participar en la Liga Infantil de la Liga Mexicana del Pacífico.

Una de las cosas que más me llena de orgullo es haberme puesto la franela de los Venados de Mazatlán para defender sus colores, y ser la única niña en hacerlo me llenó de mucha satisfacción, pues fue algo que no me esperaba.



Para llegar a formar parte de ese sueño, Danna pasó una serie de pruebas en un Try Out que se realizó en los campos del Centro Deportivo Benito Juárez. Apoyada por su padre y su entrenador fue como se decidió a participar.

Pero no sólo esa participación fue importante para su carrera, sino que también se llevó dos trofeos individuales en el Torneo Nacional de Softbol realizado en el mes de noviembre, donde fue la mejor jonronera de la competencia y ganó un bate de plata como la segunda mejor bateadora.

La pequeña Danna no sólo ha sobresalido en la región y a nivel nacional, ya participó también en un torneo en Estados Unidos.

Jugué cuando tenía 11 años, era más novata, pero no tenía mucha confianza con los niños, pues no los conocía, pero después tomé más confianza.







La pequeña mazatleca entrena duro para ser la mejor en la disciplina.

En ese torneo Danna arrasó en una competencia como la mejor corredora, donde venció a todos los participantes, que en su mayoría eran niños. Destacó por su velocidad y su buen corrido de bases, y esto se debe a dos grandes escuelas que trae en su formación.

Mi papá y José Ángel Chavarín, de la Liga Quintero, son mis entrenadores, también la coach Rocío, de Culiacán, son con los que más he entrenado y han sido parte de mi formación como deportista.



Este 2020 espera tener buenos resultados en una categoría que no es la de ella, la de Infantil Menor, así como también seguir creciendo en la disciplina de la que espera convertirse en una de las mejores a nivel nacional.

LOGROS DE DANNA

- Campeona Estatal con el equipo de SNTE (junio 2019).

- Torneo Estatal de Softbol en Mochis Sub 25, donde destacó por ser la más chica del torneo.

- Torneo LMP Kids con Venaditos (septiembre 2019).

- Campeona del Torneo Internacional de Softbol en USA.

SUS POSICIONES

- Pitcher

- Primera Base y Short Stop





