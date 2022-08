Epílogo de la presentación del libro "Un Siglo de Futbol" en Sinaloa, será en Mazatlán

Culiacán, Sin.- Nos queda bien claro que en cualquier ámbito, conocer la historia es de relevante importancia, porque a través de la reconstrucción de los hechos del pasado, podemos valorar los del presente y de esa manera continuar construyendo el futuro de las próximas generaciones.

"El futbol, como toda actividad, tiene mucho que contar y a través de narrativas del pasado, dejar constancia del papel social y humanístico que juega en la vida de quienes lo practican”, manifestó el periodista y escritor, Antonio Velázquez Zárate, quien está a punto de culminar su gira estatal para presentar, el que él llama, el libro de todas y todos los Sinaloenses. Un Siglo de Futbol en Sinaloa.

"Toño o Don Toño, como popularmente lo conocemos en el medio de la crónica deportiva y también como practicante de esta disciplina, accedió a esta entrevista, en vísperas de cerrar la presentación del mencionado libro, que será en Mazatlán el próximo sábado en las instalaciones deportivas del Club Muralla Mazatlán.

Al respecto explicó: “como en las películas, tanto el inicio como el final, claro, sin demeritar cómo se va desarrollando el trama de la misma, es lo más importante, es decir abrir y cerrar como los programas artísticos; abrí las presentaciones en Culiacán, porque se trata de la capital del estado, además de la ciudad en la que nací y que me ha dado todo en mi carrera periodística y cerraré en Mazatlán porque fue donde en Sinaloa se inició la historia del futbol en la entidad, porque fue ahí donde inicié mi profesión como periodista en El Sol del Pacífico y porque también fue donde jugué en el Club Muralla (Primera Fuerza) Mazatlán pues, con todo merecimiento, marcará el epílogo de mi recorrido por los principales municipios de todo el estado”.

Interrogado sobre cuál ha sido la estrategia para lograr la venta del libro y hasta el momento, cómo va, señaló que ha contado con la valiosa colaboración de Cruz Humberto Rubio, quien ha marcado la logística de todas las presentaciones en los municipios de Concordia, Guasave, Salvador Alvarado y desde luego Culiacán.

Toño Velázquez, reconoció también la colaboración de Francisco "Panchito" Páez, como responsable de recorrer los campos de futbol de Culiacán para vender el libro.

¿Y los objetivos marcados?

--“Bueno, eso estuvo claro desde un principio: rescatar la historia del futbol de Sinaloa desde sus inicios. En un principio -explicó- me concentré en Culiacán por la simple y sencilla razón de que aquí he vivido la mayor parte de mi vida y he sido testigo del desarrollo de este deporte, sin embargo, cuando me enteré de datos de relevante importancia de otros municipios, no lo pensé dos veces. Decidí cambiar el rumbo y contactarme con personajes de otros municipios para que me apoyaran en el rescate de su historia, en el libro los menciono a cada uno de ellos como piezas fundamentales para darle forma a lo que muchos tienen en sus manos”.

¿De quién recibiste apoyo económico para lograr hacer realidad el proyecto?

--Y con firmeza, seguridad y satisfacción porque sabe que hizo lo más correcto, sostiene: “De nadie en absoluto, jamás pensé en quitarme el sombrero o la cachucha para solicitar patrocinio alguno, ni siquiera pasó por mi cabeza vender publicidad, porque desde mi punto de vista y estética al relevante contenido, se verían mal anuncios de empresas; desde luego que estoy seguro que muchos amigos que tienen negocios propios hubieran accedido a ese tipo de apoyo, pero como te digo orgullosamente, todo salió de los bolsillos de mi familia, impresión, diseño, todo lo relacionado con los gastos de viajes, equipo especial para grabar, software, publicidad etc.”.

Sin mediar pregunta de por medio fue muy claro al señalar que más allá de recuperar algo de lo invertido, tiene en la mira el segundo objetivo que es donar las ganancias que representan un 25 por ciento del costo a las ligas de futbol o en todo caso a agrupaciones de la sociedad civil que requieren de alguna ayuda.

En este sentido comentó: “esto último no está en mis manos, está especialmente en los futbolistas, tanto practicantes como simples aficionados de adquirir un ejemplar y con ello lograr ese segundo objetivo.

En ese tenor anunció que a la fecha se han vendido 519 libros de los mil que se imprimieron, sin contar el resultado que se llegue a obtener en Mazatlán.

“Creo que valdrá la pena ser pacientes, si me llevó poco más de dos años rescatar la historia, como no esperar lo suficiente para llegar a la meta del siguiente objetivo”, dijo el cronista deportivo e Inmortal del Salón de la Fama al Mérito Deportivo de Culiacán.

En referencia a Mazatlán, informó que para la presentación ha contado con el irrestricto apoyo del profesor José Ángel Miramontes, presidente del Club Muralla y del socio Jorge Daniel Pagola, quienes convocaron a par de cuadrangulares de futbol a realizarse el sábado 26 y domingo 27, después de la presentación del libro.