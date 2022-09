Entre maleza, baches y a oscuras, así viven en el Fovissste

Mazatlán, Sin.- Entre baches, maleza y fallas en el alumbrado público viven los habitantes de la avenida Mazatlán, en el Fovissste Playa Azul.

Y aunque han reportado varias veces esta situación que viven desde hace más de un año, las autoridades municipales no han resuelto las problemáticas.

También te puede interesar: Inician trabajos de rehabilitación de la calle Francisco Pérez

"Ya fuimos al Ayuntamiento, a Alumbrado Público y Parques y Jardines, pero simplemente no han venido a solucionarnos nada, es cuestión de que vengan a revisar aquí y se van a dar cuenta de todo lo que necesitamos los que vivimos por aquí", comentó Martín, vecino del lugar.

“La avenida lleva ya mucho tiempo sin ser arreglada, alrededor de un año llevamos con esta situación de baches y por lo menos entre seis y siete meses con la falta de luminarias”.

Esto ha provocado que se originen accidentes viales durante la noche, principalmente, porque está muy oscuro.

Esto ha provocado que se originen accidentes viales durante la noche, principalmente, porque está muy oscuro. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Una muchacha se accidentó hace unos días mientras andaba en su moto, cuando una vecina y yo no acercamos a ayudarla, nos dijo que no vio los baches, esto se debe a que no hay luz por aquí, son muchos los riesgos que hay, esperamos que el gobierno nos apoye pronto", añadió Martín.

La maleza es otra incomodidad

Según señalan los vecinos del fraccionamiento, la maleza que hay en el lugar es algo que también causa problemas, pues además de impedir la visibilidad de los peatones y automovilistas, genera la aparición de mosquitos.

“La maleza ha venido creciendo en la actual época de lluvias y las áreas verdes no han recibido mantenimiento desde hace un año, desde la anterior temporada de lluvias”, señaló Martín.