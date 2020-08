En riesgo próxima edición del Maratón de Culiacán

Culiacán, Sin. Por circunstancias ya conocidas desde hace cinco meses, aunado a la falta de recursos, la edición número XXXII del Maratón Internacional de Culiacán se encuentra en riesgo para enero del 2021.

Tomás Villa Velázquez Santillanes, director general de la máxima justa atlética de la capital del estado, dio a conocer que no se encuentran en condiciones de lanzar la convocatoria, mientras la Federación Internacional de Atletismo (IAF), no emita un comunicado oficial de que a nivel mundial ya están en condiciones de reactivarse las carreras al aire libre.

“Nosotros no queremos ser parte de que este contagio del coronavirus siga creciendo, al contrario, somos conscientes y responsables de evitar aglomeraciones para que este virus ya no se propague, por eso no se ha lanzado la convocatoria, que a estas fechas ya circulaba”.

Y es que de la República Mexicana participan alrededor de 35 ciudades y de seis a siete países, que aglutina a poco más de 5 mil participantes, por lo que significa un alto riesgo no solamente para esta ciudad, sino para todos los que de una manera se integran en la organización.

De continuar los contagios, Culiacán se estaría uniendo a otros maratones suspendidos, como el de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y León y a nivel internacional el de Boston, Nueva York, Londres.

El de Mazatlán que se celebra los primeros días de diciembre, también está en riesgo.

El que se está promocionando es el de Aguascalientes, en el mes de octubre

SIGUE LA DEUDA

La otra causa por la que podría suspender el de Culiacán, es por la falta de patrocinadores, ya que aún está pendiente el premio a los corredores de la edición del pasado enero, que ganaron en las pruebas de los 42.195 kilómetros y 21 kilómetro, sin embargo les pide paciencia y que esperen unos días más para que ese pago se pueda cubrir y les llegue a su cuenta.

“Sabemos que desde hace algunos años estamos padeciendo problemas para organizar esta justa, a falta de patrocinios y esperemos que este año no quedemos mal para mantenerlo vivo, por eso tenemos plena confianza en que este pago quedará resuelto”.

El director del maratón de Culiacán, sabe de la importancia de estos pagos, porque de lo contrario los mismos atletas se encargarán de correr la voz de que se les quedó mal y la recomendación no será nada favorable para la capital del estado.

“Tenemos 31 años organizando esta carrera, que nació entre un grupo de amigos y algunos clubes municipales, y que fue creciendo de manera paulatina gracias a los apoyos tanto del municipio como de Gobierno del Estado, para llegar a rebasar los 5 mil competidores, sin embargo reconozco que hemos estado padeciendo en los últimos año, lo hemos sacado adelante con muchos sacrificios”, expresó el director del Maratón.









