En Mazatlán ciudadanos aplauden que regresen los espacios para estacionarse en el Centro

Mazatlán, Sin.- Luego de que fuera eliminada la franja amarilla en muchas zonas del Centro de Mazatlán, lo que impedía que los automovilistas pudieran estacionar sus vehículos, los mazatlecos aseguran que esta medida será beneficiosa para las personas que acuden de manera frecuente al primer cuadro de la ciudad.

"Esta mil veces mejor que hayan hecho esto, ya no tendremos que pagar para estacionarnos, solamente aparcar el carro de la manera correcta y en los lugares permitidos y listo, es muy bueno que esto esté regresando, en tan solo unos días, el nuevo alcalde ya hizo más que el ‘Químico’ en cuatro años", aseguró Efraín, quien trabaja en un comercio ubicado en el Centro de la ciudad.

También puedes leer: Falta de estacionamientos; un problema crónico para comercios del centro





Esta medida forma parte de un programa de modernización de vialidades que se implementó para facilitar el estacionamiento público y la circulación vial en el primer cuadro de la ciudad.

Entre las cosas que han sido del agrado de los transeúntes es que ya no tendrían que pagar para estacionar su carro, pues en algunos lugares los precios son de hasta 40 pesos por hora.

"Uno se ahorra mucho ya, porque en algunos lugares te cobran 20, 30 o hasta 40 pesos por hora y de pilón hasta propina se ponen a pedir en algunos estacionamientos, qué bueno que ya va a ser gratis aparcar el carro por aquí", dijo Dámaris.

"Esto nos va a beneficiar, porque era muy caro, si me quería bajar al cajero y no había donde estacionarse, era multa o venir a parquear mi carro al estacionamiento y que me cobraran unos 30 pesos, ya habrá más espacios, eso es lo bueno y me da muchísimo gusto, porque nos va a beneficiar a montones", agregó Irving.

Además de eso, afirmó que con facilidad se ahorraría entre 100 y 200 pesos, pues sus visitas al centro de Mazatlán son constantes.

"Me voy a ahorrar unos 100 o 200 pesos por semana, ese dinero que gastaba aquí lo voy a gastar mejor en gasolina, ya será más fácil encontrar un lugar para estacionarme cerca de los lugares que frecuento".

Urge frenar deficiencias

Los servicios públicos en el puerto de Mazatlán han colapsado en los últimos meses, por lo que muchos mazatlecos esperan que se mejoren ahora que llegó a la presidencia Édgar González Zataráin.

"Que vaya a Arboledas o a Valles del Ejido, para que vea cómo están los parques, están sin podarse, sin mantenimiento, la maleza creció, y ya se reportó, pero no acuden a limpiar, los pobres niños ya ni se pueden subir a los columpios, no se puede ni pasar al parque porque está invadido", dijo Erika, una madre de familia que vive en Arboledas.

El servicio de recolección de basura es de los más cuestionados por la ciudadanía; una vecina de Pradera Dorada, aseguró que por su colonia el camión tarda en ocasiones hasta una semana sin pasar.

"Tardamos mucho con la basura afuera de nuestras casas, o las dejamos en las esquinas, estamos mal en eso, porque se hace un cochinero y los perros y gatos de la calle se ponen a esculcar para ver qué comen, más cochinero se hace", señaló Alejandra.