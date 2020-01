Por la fama, Andy Ruiz perdió el piso y no sé si seguiremos juntos: Entrenador

Después de que Anthony Joshua venciera al boxeador Andy Ruiz Jr. a por los títulos IBF, WBA y WBO, el futuro de su carrera se volvió incierto y es que todavía no se presenta a entrenar ni tiene comunicación con su entrenador Manny Robles.

En una entrevista para Sky Sports, Robles reveló que "Ruiz tiene programada una pelea para primavera", pero hasta ahora no han hablado y no sabe si seguirán trabajando juntos.

Andy Ruiz Jr's trainer Manny Robles: I don’t know if working relationship will continue | Boxing News | Sky Sports https://t.co/4r9kyll5mf — Terrence Williams (@terrencefromse) January 11, 2020

El entrenador hizo hincapié que la fama llegó de forma sorpresiva a la vida de Joshua, lo hizo perder el piso y lo distrajo de su verdadero objetivo que era la pelea.

"La fama y el dinero han sido abrumadores para Andy. Él debe saber cómo manejarlo. Quizás después de esta derrota, vuelva a ser humilde".

Los meses previos a la revancha en Arabia Saudita fueron de fiestas y distracciones para el pugilista azteca, situación que decepcionó a Manny.

Manny Robles resaltó que Andy Ruiz no estaba preparado para manejar la atención que recibió tras ser campeón y mencionó que tuvo que regañarlo para hacerlo entender./ Cortesía | SkySports Boxing

"Me decepcionó todo lo que condujo al resultado. La preparación. Las peleas se ganan en el gimnasio y, cuando no te peleas al 100 por ciento, eso es lo que obtienes. Fue una falta de tiempo en el gimnasio, demasiadas distracciones y no estar enfocado como esperaba que fuera. Así que este es el resultado que obtienes".

Manny Robles resaltó que el mexicoamericano no estaba preparado para manejar la atención que recibió tras ser campeón y mencionó que tuvo que regañarlo para hacerlo entender.

"No estaba preparado para este tipo de éxito, fama o dinero, por lo que podría ser abrumador. La preparación es clave para vencer a cualquiera. Cada pelea debe ser la más grande de tu vida. Eres un guerrero, un gladiador. Tienes que tomar esto muy en serio y no me importa cuánto dinero estás ganando".

Ver esta publicación en Instagram !Viva México! Very grateful with all the support that my fellow Mexicans 🇲🇽 have given me. We never give up!!! Muy agradecido con todo el apoyo qué mi pueblo Mexicano 🇲🇽 me han brindado. Somos un pueblo qué nunca se da por vencido • • • #AnythingIsPossible ##TodoEsPossible #FelizDiadelaIndependencia 🎥@intheworksmedia Una publicación compartida por Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13) el 15 de Sep de 2019 a las 6:30 PDT

Respecto al momento en el que espera el regreso de Ruiz, Robles indicó que eso depende por completo del originario de California.

"Cuando esté listo para volver al gimnasio es cuando mi trabajo empieza. Mi trabajo no es hablarle todos los días. Él es un hombre, no un niño, y se le debe tratar como tal", concluyó.