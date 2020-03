Muere Roger Mayweather, excampeón mundial de boxeo y tío de Floyd

Roger Mayweather, dos veces campeón mundial de boxeo y que se volvió entrenador de su sobrino, el invicto Floyd Mayweather, falleció a los 58 años, se anunció este martes.

"Mi tío fue unas de las personas más importantes en mi vida, dentro y fuera de los cuadriláteros", dijo Floyd Mayweather, que fue entrenador por Roger la mayor parte de su exitosa carrera.

Un rival en el ring, un gran amigo, entrenador y persona fuera de el.

Lamento la perdida de uno de los grandes del boxeo. Siempre lo tendré presente en mi corazón. #DEP #RIP

El #BlackMamba #boxing #boxeo #Mayweather pic.twitter.com/K9Kufb6loe — Julio César Chávez (@Jcchavez115) March 17, 2020

Roger Mayweather, que luchaba contra la diabetes, ganó los títulos mundiales de los pesos superpluma y ligero, con 59 victorias en casi veinte años de carrera que incluyeron notables combates contra Julio César Chávez y Pernell Whitaker.

"Roger fue un gran campeón y uno de los mejores entrenadores de boxeo", agregó Floyd Mayweather.