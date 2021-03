En ascenso el futbol femenil

Mazatlán,Sin.- Quién pensaría que en plena pandemia Mazatlán tendría un equipo de futbol profesional y sobre todo también en la rama femenil. Nadie ¿verdad? Desde la llegada de la franquicia morada del Mazatlán FC al puerto, poco a poco el futbol ha sido el pan de cada día de los mazatlecos, pero un sector en particular, el cual estaba muy poco explotado, comenzó a ver la “luz en el camino” y ese fue el futbol femenil.

Desde la creación de la Liga MX Femenil el 5 de diciembre del 2016, las franquicias de nuestro balompié se le vio “obligado” a hacer una filial femenil y desde hace cuatros años, el balón rosa rueda por las canchas de México.

Aunque Mazatlán tiene un torneo y medio con equipo, para la Directora Deportiva del equipo morado, Jessica Castañeda, ha visto una evolución muy notoria desde el primer partido que fue un 28 de julio del 2017, en un Pachuca vs Pumas.

“El futbol profesional en México ha dado un gran salto, pero aún tenemos muchas cosas pendientes que resolver y que mejorar. En cuanto a calidad es indiscutible que han mejorado, los entrenadores ahora tienen una vasta experiencia, hay muchos entrenadores y entrenadoras que ya tienen cuatro años en la categoría, incluso la gente administrativa de los equipos, han mejorado para estar la liga, donde está posicionada”.

Aunque el nivel y los equipos han mejorado de una manera exponencial, la liga necesita crecer todavía más, no solo en la futbolístico, si no en la cuestión de remuneración, “hoy todos los partidos se están transmitiendo y jornada a jornada se le ve ese nivel y eso es una gran mejora, porque al principio no era así”, enfatizó Castañeda.

En su momento, los equipos de la femenil fueron cobijados por los equipos varoniles, en cuanta inversión, pero con el naciente incremento de seguidores y la difusión que le han dado los medios de comunicación, de poco se van haciendo de patrocinadores, “para mí el tener patrocinios, es hablar de crecimiento”.

¿CÓMO INCREMENTAR LOS SALARIOS BAJOS DE LAS FUTBOLISTAS?

Muchas jugadoras se han quejado de los bajos salarios con los que se son remuneradas, con su esfuerzo en la cancha, en comparación a los hombres, pero Castañeda está consciente que el cambio salarial tiene que ir de poco y que el futbol sigue siendo un negocio al fin de cuentas.

Jessica Castañeda lucha por ver crecer el futbol femenil en el país. Fotos: Cortesía Mazatlán FC

“Hay gente que ve intereses en él, pero no es la misma proporción si lo comparamos con futbol varonil mexicano, entiendo la brecha puede ser enorme, injusta, ridícula, pero tenemos que entender que la liga varonil nos lleva 100 años de ventaja y tenemos que empezar por ahí”.

“Y yo lo he platicado con amigos de otras directivas con las que yo me llevó bien y por eso estamos aquí porque necesitamos obtener reflectores y hacer una moneda de cambio en peso que le tiene que invertir en el futbol y si no hay inversión en el futbol femenil es muy difícil que podamos remunera el talento de nuestras futbolistas”, destacó.

Castañeda confía que la evolución será lenta pero en como avancen los torneos se podrá monetizar este deporte y darle a las jugadoras lo que se merecen.

PARA SABER

Una futbolista puede llegar a ganar desde 4 mil a 20 mil pesos mensuales en México.