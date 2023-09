El “Veneno” Aréchiga quiere ser campeón norteamericano

Mazatlán, Sin. -Jesús “Veneno” Aréchiga, tendrá la oportunidad de demostrar su calidad arriba del ring, cuando busque este 20 de octubre el campeonato norteamericano, el cual está avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, en contra del Luis “Iron Boy” Alvarado.

El porteño, tiene ahora una oportunidad importante, de también hacerse de un nombre luego de seis años de carrera profesional, en el peso de los súper gallos, luego de ser múltiple campeón nacional a nivel amateur.

“Me siento muy motivado, hace mucho tiempo que no disputo un campeonato, ya después de seis años de profesional, me siento muy contento y es un rival que viene de perder, pero no lo menosprecio, es un rival de guerra y experimentado, que también peleó a nivel amateur y estoy tomando en serio este compromiso, saliendo de lesiones”, expresó Aréchiga.

Es momento de demostrar quién es el “Veneno”

Para el pugilista porteño, también es una forma de hacerle justicia a su trayectoria, ya que a principios de año, buscaba esa oportunidad de ir por un título, y estar dentro del ranking, para demostrar todo su “Veneno” ante sus rivales.

“Ya es hora, pienso que hemos escalado peldaño a peldaño y eso es gracias a mi esfuerzo, y a mi promotora que busca los mejores combates para mí”, compartió.

Si bien, ahora tendrá que asegurar el triunfo ante el “Iron Boy” Alvarado, el porteño tiene sueños y ganar de enfrentarse a lo mejor de su división y también buscar hacer campamentos en otros lados, para internacionalizarse.

“En mi peso hay muchos peleadores, como Takuma Inoue que es un peleadorazo, Luis ‘Panterita’ Nery, pero ahorita tengo que asegurar esta pelea para el ranking y después buscar algunos prospectos, en Estados Unidos y pienso que es hora de internacionalizarnos”.