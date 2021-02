El triunfo de hoy es muy valioso: Tomás Boy

Mazatlán FC hoy logró quitarse una presión de encima al salir momentáneamente de la zona de descenso al superar 3-0 a Gallos y para Tomás Boy y el equipo es una bocana de aire puro para los próximos compromisos que se vienen, a pesar de inyectar confianza al grupo con la victoria.

“El triunfo es muy valioso porque lo hacemos después de una seguidilla de tres partidos con derrota, muy accidentados esos partidos, tuvimos algunos errores individuales provocados por el estrés de estar en zona de descenso”, enfatizó

Conforme al parado del equipo eso dijo el estratega; “el primer tiempo me gustó mi equipo, pero en la segunda parte no me gustó por el conformismo, pero alabó a mis jugadores para salir de esta nube negra, lo que si recalcó es que esta seguidilla de partidos que viene tenemos que jugar muy cerrados, a pesar de que mi defensa central no va a poder jugar por la acumulación de tarjetas”

Para el “Jefe” los tres partidos perdidos ante San Luis, Juárez y Toluca fueron por una falta de consistencia, a la que hoy el equipo se le vio muy bien a pesar de que el rival se quedó con nueve hombres en la cancha.

“El equipo ha presentado muy buenos juegos, lo que no ha hecho muy consistente, el juego contra San Luis ni siquiera llegaron al arco y metieron tres goles, mi equipo tiene que prepararse, hoy estamos mejor, somos el equipo más goleador pero jugó bien”

Hoy por hoy Mazatlán no ha podido sumar de tres como visitante y para eso Boy tiene una estrategia para el juego contra Cruz Azul, que de nueva cuenta van a la altura.

Mazatlán regresará este miércoles a la CDMX para enfrentar a Cruz Azu. Foto: Cortesía │ Mexsport

“El asunto de visitante va tener que ser del juego colectivo, necesitamos un juego que nos ayude a defendernos en la altura, pero nuestro juego no ha sido muy consistente, contra Toluca pudimos empatar el partido y contra Pumas no estuvo bueno, pero tiene que ser un partido preciso”.

Del tema de la lesión de Camilo Sanvezzo Boy comentó,“con camilo tuvimos unos problemitas, este asunto de la altura no has afectado y hoy con deseos de salir porque tenía una molestia en el muslo y ya con el partido en la bolsa lo tuvimos que descansar”.

























