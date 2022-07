El Tigre Aguilar será coestelar en Sinlao Fighting League

Culiacán, Sin.-El peleador de artes marciales, Edgar Manuel Aguilar, hará su debut como peleador profesional esté próximo 15 de julio.

Y será coestelar en el evento que lleva por nombre Sinaloa Fighting League, cartelera en la que tendrá lugar la final el Grand Prix de las 145 libras entre el culiacanense Ángel “Diablo” Pérez y el mazatleco Francisco “Gallo Negro” Magallón desde el Alpha Gym.

También puedes leer: Misael Rodríguez está listo para regresar a los encordados

El “Tigre” Aguilar se siente emocionado por finalmente dar el salto al profesionalismo después de vivir su etapa como amateur, algo que iba a hacer en la función del pasado 14 de enero. Sin embargo, no pudo por el Covid-19

“Me siento muy contento y motivado porque será mi debut como profesional. Desgraciadamente, íbamos a hacerlo en enero, pero por cuestiones de salud no se pudo. En su momento me afectó, pero ahora tenemos la oportunidad de volver a la jaula, lo hemos dejado todo en los entrenamientos, los sparrings y estamos muy bien físicamente”.

Deportes El boxeo sinaloense buscará dos preseas de oro en los CONADE

El peleador de Sparta Gym está doblemente motivado por su aparición en este evento, pues, además de su debut, su compañero de equipo tendrá la oportunidad de hacerse con el primer cinturón del Sinaloa Fighting League.

“Esta es una liga que ha ido creciendo, este año ha sido muy fuerte porque será la final del Grand Prix, donde vamos a ver al Diablo Pérez pelear por el título, eso también me motiva, será el primer cinturón que se entregue, pero a futuro podemos tener más divisiones y me siento capaz y seguro de poder pelear más adelante por un campeonato también”.

El rival de Aguilar será Sergio “Cheko” Estrella, peleador de El Fuerte, Sinaloa y que cayó en las semifinales del Grand Prix ante el “Diablo” Pérez en una pelea pactada a tres asaltos en los Pesos Pluma.

“He visto las dos peleas que ha tenido mi rival, es un peleador muy fuerte, muy aguerrido, nunca da un paso para atrás. Ha mejorado mucho en sus peleas y vendrá muy bien preparado, espero que no me vea como un rival débil porque no lo soy, tengo muchas ganas de llevarme la victoria y se va a topar con pared”.