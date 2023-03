El técnico de Mazatlán Femenil, destacó la labor de las jugadoras

Mazatlán, Sin.- Las Cañoneras lograron sacar un punto importante en caso ante Santos Laguna, juego que las sacó del último lugar general, gracias a una buena actuación de Jennifer Amaro en el arco, que dejó al técnico con un buen sabor de boca.

Pese al no obtener el triunfo y alargar más esa racha de no ganar el casa, Luis Armando Martínez, quien ahora tomó las riendas del equipo, tras la ausencia del profesor Jesús Padrón, espera que los triunfos se vayan dando.

“Sabemos que el colectivo lo hacemos todos, los resultados lo hacemos todos, fue un partido muy bonito, el rival hizo su mayor esfuerzo, creo que si logramos hacer un poquito más, podemos sumar puntos”, enfatizó Luis Martínez, en la conferencia después del partido.

Se viene un juego importante ante Pachuca

Mazatlán enfrentará la próxima semana a las Tuzas, equipo que viene encendido, y con el que esperan dar la sorpresa como lo hicieron en la última jornada del Apertura 2022, donde lograron vencerlas 3-1.

“La victoria no la tuvimos, tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien en el partido de hoy y avanzar para planear el juego ante Pachuca, nosotros también tenemos jugadoras para dar el resultado y creemos que en el trabajo tenemos que avanzar, nos ha costado sacar los resultado, me gustaría decirles que habrá resultados positivos, pero aquí nadie se guarda nada, y aunque las cosas no se han dado, vamos a ir a dar nuestro mejor partido”, agregó.

La juvenil Zayra Cervantes, fue importante en el juego

Con poca experiencia dentro de la Liga, el técnico Luis Armando Martínez, alabó el gran trabajo de su jugadora Zayra Cervantes, que en su segundo juego en primera división, dio un pase gol, que fue el empate de las moradas.

“Las fuerzas básicas nos llena de honor, de orgullo, ella ha venido haciendo un buen trabajo, y las menores nos sirve para acumular minutos en el torneo”, señaló.