El “Tatalo” es un histórico del baloncesto en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- José Carlos Sánchez Berúmen demuestra que a su edad sigue “repartiendo el queso” en las ligas municipales y semiprofesionales de basquetbol, donde ha tenido grandes rivalidades y sobre todo, donde ha dejado su vida.

El “Tatalo”, como es conocido en mundo del baloncesto, ha dejado muy en claro el dicho de que “viejos los cerros y todavía reverdecen”, pues a pesar de tener 40 años su calidad lo mantiene como “en sus años mozos”.

Ahora el basquetbolista vive una etapa muy bonita, ya que ha sido considerado para jugar esta temporada con el equipo Delfines de Mazatlán, con el que debutó profesionalmente hace 20 años.

Su paso por CIBACOPA fue muy bueno, defendiendo los clores azules que caracterizan a este equipo, que ahora está en el Circuito de Baloncesto del Pacífico, mejor conocido como CIBAPAC. “Estoy feliz de poder jugar con Mazatlán, Sergio (Hernández), el coach, siempre ha estado ahí conmigo, espero dar lo mejor de mí en los 3 o 4 minutos que juegue, si se dan más minutos, con gusto estoy listo”, dijo.

“Creo que mi rol va a ser de muy poco tiempo en cancha, el tema lo van a decidir tanto Sergio como Pablo, siento que puedo poner la experiencia al servicio del equipo y a los jóvenes que vienen en ascenso”, agregó el experimentado jugador.

SU AMOR POR DELFINES Y LIGA NACIONAL

A pesar de que ha jugado en varios equipos, Delfines ha sido el de sus amores, debido a que fue con el que debutó profesionalmente y siempre que se pone esa camiseta se llena de orgullo.

Foto: Cortesía | José Carlos Sánchez

“Contento y agradecido con la directiva (Delfines) por nuevamente regresar con el equipo que me vio nacer en el ámbito profesional, estamos hablando de casi 20 años cuando inicié mi carrera en el equipo de Delfines”.

El “Tatalo” regresó del retiro con el fin de darle esa formación a los nuevos talentos, es por eso que volvió a jugar en Cibapac.

“La verdad, es que yo regreso porque somos deportistas y queremos seguir en las mismas, y yo quiero estar aquí, por la cuestión de la experiencia”, destacó.

José Carlos ha pasado por varias ligas, donde ha logrado varios títulos, sobre todo con CIBACOPA, donde quedó campeón con Lobos y Náuticos

Foto: Cortesía | José Carlos Sánchez

“Estuve con Delfines, luego jugamos con Lobos, Tiburones, estuve un año en Coras de Tepic y luego brinque a la Liga Nacional, jugado con los Ángeles de Puebla, para después volver a Cibacopa con Náuticos y ahora estoy de nueva cuenta en Delfines”.

EL TERCER JUGADOR MAZATLECO EN LLEGAR A LIGA NACIONAL

El “Tatalo” disputó el mejor basquetbol de México con los Ángeles de Puebla, donde fue llevado por el coach Tomás Canizález, convirtiéndose en el tercer porteño en pisar duelas importantes, como Julio Suárez y Héctor “Nito” Ibáñez.

“En ese tiempo la verdad no me lo esperaba, fue uno de mis sueños, como deportista uno crece y la verdad, es que en ese entonces yo solo fui a hacer un try out y gracias a mi esfuerzo se me dio y me quedé”.

DATOS

40 años tiene el “Tatalo”.

2002 el año que debutó profesionalmente.

2008 ganó un título de CIBACOPA con Lobos UAD.

2015 ganó un título de CIBACOPA con Náuticos.









