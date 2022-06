El sinaloense Roberto Osuna ya reportó con su nuevo equipo en Japón

Con 27 años y con experiencia en Grandes Ligas con Azulejos de Toronto y Astros de Houston, el lanzador sinaloense Roberto Osuna, comenzará una nueva etapa en su carrera dentro del beisbol japonés, con su nuevo equipo Chiba Lotte Marines.

Osuna, llega al beisbol asiático como campeón de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco, además de estar temporada y medía con el equipo de Diablos Rojos del México que le abrió la puerta para volver a lanzar en el país.

Para el nacido en Juan José Ríos, Sinaloa, se unirá a una lista de estrellas mexicanas que emigraron al beisbol nipón, siendo compañero de Brandon Laird, que actualmente se encuentra en el equipo marinero.

De los jugadores que han destacado en ese beisbol, en el caso más reciente está el del “Gigante del Mulegé” Japhet Amador, que también fue compañero del sinaloense en Charros de Jalisco y en Diablos Rojos del México. Además de unirse a la lista de jugadores que durante su carrera pasaron por ahí, como el “Cochito” Cruz, Luis Alonso Mendoza y Narciso Elvira, por mencionar algunos.

Su nueva etapa

Roberto Osuna sabe que el beisbol asiático y principalmente el japonés es muy competitivo y difícil y tal vez este a la par de Grandes Ligas, por lo tanto, tendrá una gran responsabilidad de estar dentro esa pelota.

“Estoy contento y feliz por esta oportunidad, he estado en forma, me siento listo y se que todas las ligas son diferentes, las armas mías la voy a sacar a como me lo pidan aquí”, explicó el sinaloense en su presentación con el equipo.

Otra de las cosas que resaltó el pelotero es que es la segunda vez que pisa el territorio nipón, ya que a sus 12 años lo visitó jugando con un combinado tricolor, pero ahora lo hará ya de manera profesional.