El “Shutama” está entre los mejores surfers adaptados del mundo

Martín Díaz, sigue demostrando su calidad dentro del surfing adaptado y el pasado fin de semana, cerró en el tercer lugar del mundo, al concluir su participación dentro del Tour Mundial, que tuvo como sedes Hawaii, Costa Rica y California.

El “Shutama”, sigue evolucionando en el surfing, pero pese a no alcanzar el oro, no quitará el dedo del renglón, hasta ser el mejor surfista del mundo, objetivo que desde hace años y del que cada vez está más cerca.

“Cerramos el Tour Mundial quedando en la tercera posición, seguimos evolucionando en el tema del deporte adaptado, pues cada maniobra es un guion nuevo escrito, siempre hay nuevas adaptaciones para tratar de hacer lo que los surfistas convencionales hacen".

“El Tour lo cierro con ese sentimiento de querer hacer más y no tener la oportunidad a la hora de mis rondas, pues la suerte y las condiciones del oleaje varía a cada hora”, mencionó el mazatleco.

Martín sabe que el trabajo que está haciendo lo llevará por ese oro, pero al menos en esta última parada, fue mucho más complicado por las condiciones del clima.

“Para estar dentro de los mejores del mundo, me hace saber que el trabajo físico que he llevado a cabo me permite dar todo al remar y surfear en condiciones más fuertes, como este último torneo donde las condiciones tuvieron de 2- 3 metros las olas, solo falta surfear más agresivo y con más entrega, aún siento que puedo más”, agregó.

Sin lugar a dudas el porteño sueña con ese campeonato del mundo. Foto: Cortesía | Martín Díaz

Sueña con el título mundial

Martín tiene mucho camino por delante, y la meta del campeonato mundial, es algo que no ha soltado y del cual confía mucho en el mismo, para poder lograr ese objetivo.

“Para poder lograr el campeonato del mundo pienso que es un momento que la vida te regala algún día, confiar en uno mismo, leer la ola y aprovecharla al máximo cuando ésta te llegue, es lo que me va a dar ese campeonato que tanto sueño con ese día. Mi categoría es muy cerrada, el día de mañana puede ganar cualquiera de nosotros”.

Sus sueños siguen siendo muy grandes

Ya con la experiencia de haber surfeado en Hawaii, Costa Rica, en México y en California, la carrera del “Shutama” sigue enfocándose en el mismo y en dar clases de surf, que es parte de su día a día.

“Estoy trabajando actualmente en mi propia empresa de surf, la cual brinda la experiencia de poder surfear, con diferentes programas, como viajes de surf, clases, entrenamiento deportivo y sesiones de surf para empresas, con el objetivo de compartir todas estas vivencias y fortalecer el desarrollo físico, mental y emocional de las personas, pues el surfing es una de las herramientas que pueden transformar vidas y claro ejemplo con lo que ha pasado conmigo de convertir una discapacidad en un reto, con Blue therapy surf. (Nos pueden seguir en Instagram y Facebook)".

Cerrará el año con una competencia en el mes de noviembre, donde representará a México, además de los 23 países participantes, del cual ya alcanzó la medalla de oro en el 2021.