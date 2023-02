El “Quick” Mendoza vivió malos ratos en su paso por Mazatlán

A ya casi tres años de haberse creado la franquicia del Mazatlán FC, aún sigue levantando ese revuelo de cómo llegó al puerto, pues al “arrebatarle” la plaza de Liga MX a Morelia, fue algo que los mismos jugadores de ese momento no lo vieron con buenos ojos, como Luis Ángel “Quick” Mendoza, que fue de los pocos jugadores que se aventuraron con la creación de una nueva franquicia.

El equipo nació durante la pandemia y cuenta el canterano de los Tigres, que ni los mismos directivos de ese momento sabían nada, pero que la especulación que se generó por redes sociales, de la venta del equipo a Mazatlán, fue algo que los alertó.

“Pasó la pandemia, cambiaron de directiva, salió Héctor Lara y Álvaro (Dávila) y se comenzó a hacer un desmadre, algunos jugadores no querían renovar por la pandemia y pasaron muchas cosas que no se volvió hacer el mismo equipo, de Morelia y Mazatlán y nosotros nos enteramos por las redes sociales de la mudanza”, comparte para el pódcast Obra del Deporte.

Su paso por Mazatlán

Luis Ángel estuvo un año en Mazatlán, siendo parte de la era de Juan Francisco Palencia y de Tomás Boy (QEPD), quien lo señala como un técnico que siempre le gustó el futbol, pese a las limitaciones que tuvieron en un principio en Mazatlán, al no contar con canchas deportivas necesarias para entrenar.

“Con Palencia en el primer torneo, había ideas que muchos jugadores de México no entiende de salir jugando, nosotros jugábamos bonito, todavía teníamos ese sello de Pablo Guede y con lo que nos decía Paco, pero nos ganaban, jugábamos bien, pero no dábamos el clic y cuando el entrenador trae esas ideas y tu equipo no te responde, no se dan los resultados”, agregó.

El “Quick” también aceptó que el cambio a Mazatlán le afectó como jugado y al equipo, quien ha batallado para encontrar una estabilidad futbolística, con buenos resultados.

“Nosotros entrenábamos a las 7 de la mañana por el calor, no teníamos instalaciones, íbamos y entrenábamos en el hotel, nos cambiábamos en una bodeguita que tenía, las canchas más o menos, para salir de un apuro está bien, pero en su momento no lo teníamos, hoy ya lo tiene”.

Para Saber

Tras salir de Mazatlán, el “Quick” estuvo en Cruz Azul, para después en la Liga Salvadoreña