El Príncipe Kisho, “el más amado y el más odiado”

Mazatlán, Sin.- La carrera del Príncipe Kisho en la lucha libre comenzó de forma peculiar, ya que él era sólo un fanático del deporte del pancracio y narraba algunas luchas de la promotora Furia Blanca, perteneciente a quien fuera su iniciador, Marcelo López.

El Kisho, como es conocido, siempre fue un deportista, jugaba futbol de playa, practicaba surf y beisbol. Además de que es un apasionado de los micrófonos, ya que se desempeña como locutor de radio en una estación local.

Fue justamente haciendo su trabajo como locutor cuando la lucha libre le cambió la vida, ya que en una narración el luchador Histeria tuvo un altercado con él y se agarraron a golpes, luego de que el ex viper le exigiera una entrevista.

“A mí me sorprendió la lucha, yo vengo de una familia luchística, mi tío es Marcelo López y a raíz de ese altercador que tuve con Histeria yo decidí que quería ser luchador, porque quería demostrarle a ese señor que yo también tenía con qué”, recuerda.

“Así que le dije a mi tío que quería entrenar lucha y así fue, con el ojo morado me presenté a entrenar en el gimnasio con mi tío y muchos de los luchadores ya de experiencia no querían que me metiera en esto, me decían que los micrófonos eran lo mío, no la lucha”.

Con sólo ocho meses de preparación y como él dice: “hecho al vapor”, el Príncipe Kisho debutó en las arenas mazatlecas enmascarado, con el nombre de Súper EXA.

Ya en las arenas, el personaje con el que inicio murió rápidamente, ya que al ser un locutor conocido en el puerto, la misma afición le comenzó a gritar por su apodo, por lo que decidió “destapar” su incógnita y adoptar el nombre de Príncipe Kisho.

“Todo mundo sabe quién soy, le dije a Marcelo y así fue como cambie de personaje, era más el morbo que iba arrastrar con mi apodo y así fue, aquí seguimos, también fue Marcelo el que me puso el nombre de Príncipe”.

Para su mala fortuna, la envidia y el coraje de los luchadores ya hechos lo hicieron sufrir en los entrenamientos, golpeándolo y algunas veces tomándolo de forma personal.

Después de eso, decidió entrenar solo, buscando ya mayor oportunidad, enfocándose cada vez más en el profesionalismo.

SU DEBUT EN LUCHAS ESTELARES

El Kisho tuvo su primera oportunidad en la cartelera estelar, haciendo mancuerna con Octagón y Sin Cara, enfrentando a Fuerza Guerrera, Averno y Relámpago, lo que le abrió las puertas para participar en otras carteleras en la República Mexicana.

“Cuando tuve mi primera lucha estelar fue en la Plaza de Toros, fue un sueño, porque estaba al lado de Octagón, todo un maestro y se enfrentó a Fuerza Guerrera, un rivalidad histórica que aún no termina y fue algo muy bonito”.

SU INCLUSIÓN EL CONSEJO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE

Su preparación fue tanta que decidió probarse con lo mejor de lo mejor en la Arena México, obteniendo una licencia internacional que lo calificó como luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“Yo entrenaba con los mejores, Shocker, El Perro Aguayo, luchadores ya hechos que te hacían hasta vomitar, fueron muy duros y gracias a eso me llegó la oportunidad de estar en la Arena Coliseo de Guadalajara”.

Teniendo también como maestro a Daniel López “El Satánico”, Kisho llegó a Guadalajara, pero ya como rudo, al dejar todo el papel de técnico con el que había comenzando su carrera.

“De ahí en adelante comenzó mi carrera en la Coliseo y Magnum y Satánico me hicieron rudo”.

LOS SINALOKOS

Príncipe Kisho creó una faceta en la lucha libre, la cual se llama “Los Sinalokos”, que hasta el momento sigue en pie a lado de Terremoto King Jr., donde han logrado muchos campeonatos de parejas.

“Nos hemos enfrentados a luchadores de Guadalajara y México, destacando la recuperación de los campeonatos de pareja contra los Traumas y hemos hecho buenas defensas, además de tener una rivalidad contra el Gallo en Guadalajara”.

AMANTE DE SU PROFESIÓN

Kisho también cuenta con su propia escuela de lucha libre, la cual con mucho gusto atiende de forma gratuita, ya que una de sus metas es que los niños y jóvenes se mantengan activos. Ahí les comparte todos los conocimientos que él aprendió en la Arena México y en la Arena Coliseo.

“Yo no me considero un maestro, lo hago por amor al deporte, me gusta que los que están conmigo practiquen el deporte, que sea un apoyo para ellos y a los que verdaderamente les apasiona, tratar de prepararlos bien”, destacó.

DEPORTISTA Y LOCUTOR

