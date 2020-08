“El primer tiempo fue muy malo y no nos alcanzó para la victoria”: Palencia

Mazatlán, Sin.- Luego de cayó 1-0 ante Necaxa, Juan Francisco Palencia habló ante los medios de comunicación y se dijo satisfecho con el equipo a pesar de no llevarse los tres puntos de este partido, pero si contra Toluca y espera mejorar contra Pumas.

“La realidad es que tuvimos un primer tiempo muy malo y un segundo tiempo muy bueno, que no nos alcanzó para hacer bien las cosas, pero no me preocupa, por hay muchos equipos con cuatro puntos y estamos cerca de los de arriba, hasta el momento el balance ha sido bueno” declaró el estratega.

Por su parte Palencia menciono que les falta mejorar la posesión de pelota y encontrar espacios libres para generar las oportunidades de gol para que el equipo se vea más compacto y lo trabajaran en la semana previo al encuentro contra Pumas.

Palencia agregó que Camilo Sanvezzo está en condiciones óptimas y en muy buena forma, pero aún no sabe cuándo podría estar a la disposición para jugar y se espera que aún le falte dos o tres semanas más para verlo en la cancha.













