El “Green” se declara listo para afrontar sus próximos retos de cara a París 2024

Mazatlán, Sin. -El pugilista mazatleco Marco Verde continuará preparándose para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde es una de las cartas fuertes de México para conseguir medalla, razón por la cual comenzará un campamento por Europa, donde afinará su técnica previo a la máxima justa deportiva, el sinaloense resaltó que siente algo de nervios, pero va confiado en hacer un buen trabajo.

“Ansioso, nervioso, porque, cuando logré mi clasificación en los Panamericanos, faltaban ocho meses, ahora faltan tres, así que, muchos nervios, cada vez la presión va aumentando, pero con el trabajo que vamos a hacerme, me siento confiado, y próximamente sin presión”, destacó Verde Álvarez.

También puedes leer: Marco Verde y Radamés Hernández siguen en preparación en Nucia, España

“(En París 2024) me veo disfrutando cada pelea, dando el máximo esfuerzo, y que pase lo que tenga que pasar”, agregó

Es el campeón americano de la IBA en los 71 kilos

Marco Alonso Verde viene de derrotar por nocaut al cubano Roniel Iglesias, mejor conocido como “La Leyenda” por su trayectoria, en los 71 Kilogramos, función organizada por Asociación Internacional de Boxeo (IBA), en Aguascalientes.

El mazatleco, campeón en los Juegos Centroamericano y del Caribe, así como de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, participó en este evento, con la finalidad de tener más fogueo.

“Esta pelea me dio mucha experiencia, cuando supe que iba contra él, porque tenía otro rival programado, estaba más feliz, porque él estuvo a donde yo quiero estar (Juegos Olímpicos), y tres veces. Cuando me enteré, no podía estar más feliz, entrené más duro, para prepararme y dar una buena pelea”, expresó el pugilista.

“Sabía que, desde el primer round, no podía descuidarme, sabía el nivel en el que está, y en este tipo de peleas no puedes descuidarte ni un segundo, porque las cosas pueden cambiar rápidamente. Nunca me había tocado pelear contra un campeón olímpico, traía en mente cómo va a ser la pelea, si va a estar muy dura, si me va a ganar fácilmente, estaba un poco nervioso, pero tenía fe, como siempre, fe en mi trabajo día a día, y se dieron las cosas”, compartió.

Fue una satisfacción muy grande el ser campeón

Verde sigue haciendo más grande su legado, y fue muy satisfactorio cuando recibió el cinturón de ganador, se sintió muy contento, y más, porque su padre estaba ahí.

Al cuestionarlo de que sus próximos rivales ya saben de él, espera que no lo tengan tan presente, para llegar como un desconocido y dar sorpresas.

“Siempre me ha gustado llegar como alguien que no conozcan, ahorita ya no se puede, pero me gusta sorprender, como esta vez, nadie se lo esperaba, siempre me ha encantado sorprender a la gente”, comentó Marco Verde.

“Pero en este momento, ya no se puede, y para mí, París 2024, va a ser igual, quiero sorprender, que digan, vamos contra México, un rival fácil, y eso es lo que quiero que piensen, para dar la sorpresa en Juegos Olímpicos”, enfatizó.