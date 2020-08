El futbol es su gran aliado

Mazatlán, Sin. Bien dicen por ahí que el deporte es vida y que practicarlo te puede alejar de problemas; el rodar un balón en la cancha, reunirse con los amigos y echar una "cascarita", para muchos es el mejor "desestrés" del mundo.

Y así lo ve David López, un joven promotor de futbol que está al mando de las actividades futbolistas de las canchas del Grupo Amistad, donde ayuda no sólo generando ingresos económicos para esta asociación a través de los torneos, sino que de viva voz alienta y narra su experiencia, lo que pasó bajo las sombras de las drogas, para ayudar a otras personas.

Desde niño, siempre estuvo detrás de un balón, que se convirtió en su mejor amigo durante su infancia y juventud.

“Yo comencé a jugar futbol a la edad de 10 años, participando en torneos y jugando con los de mi edad, disfrutaba hacerlo, pero a los 15 años desgraciadamente caí en un problema de drogas y fui a parar al Grupo Amistad, donde volví a ser yo y regresé a las canchas”.

Durante su estancia en el grupo, siempre encontró el balón como su aliado y uno de los motivos por los cuales él quería salir adelante.

Estuve cinco años en el grupo, gracias a Dios me rehabilité y volví a jugar, pero esta vez en ligas municipales, jugando en la Segunda Fuerza.

A pesar de ya haber superado su problema de adicciones, David jamás ha dejado de apoyar al Grupo Amistad, donde le tendieron una mano amiga y él, a manera de agradecimiento, les regresó ese favor, mediante una invitación de los encargados del grupo.





“Cuando yo estaba ahí comenzaron a crear las canchas de futbol del grupo, pero yo no dejé de apoyarlos y los encargados vieron eso en mí y me invitaron a ser parte de las canchas desde el 2016, donde primero comienzo ayudándoles y luego yo me hago cargo del control de las mismas”.

La labor que ha hecho David en el Grupo Amistad ha sido muy buena, pues en sus comienzos ya existían dos ligas, una era la libre femenil y otro torneo varonil, que apenas comenzaba a formarse.

“Al principio fue difícil, cuando yo empecé sólo había dos torneos y una de las razones por los cuales me invitaron a ser el encargado de las ligas fue para hacerlas crecer y al no tener un trabajo fijo, yo y otro compañero comenzamos a movernos y el primero que hice fue un torneo empresarial con seis equipos y uno de esos equipos era de unos amigos de la universidad que yo jalé, para que el torneo funcionara, así comenzamos”.

Para la fortuna de David, el torneo funcionó, ahora tiene 28 equipos y se ha convertido en uno de los más importantes que hay dentro del Grupo Amistad.





“Gracias a esos torneos, nosotros mantenemos el grupo funcionando, el cual ya tiene 24 años en Mazatlán y de ahí sale para pagar agua, luz, comida, todo lo de una casa”, dice.

“Otra de mis funciones dentro del grupo, es gestionar con empresas los torneos, busco las alianzas que nos puedan traer beneficios a ambas partes, como poniéndole el nombre de los torneos y además de eso, platico con los muchachos, les doy consejos, para darles ese ánimo y que sigan mi ejemplo de salir adelante”.

David considera que el futbol fue el gran aliado para salir adelante y ayudarlo a ser el profesionista que es ahora.

“Yo me motivaba para salir a jugar al menos tres veces por semana a la canchita, que en su momento es de tierra y ahora los muchachos se motivan más, pues ahora la cancha está completamente cambiada con pasto sintético, luz y muy bien acondicionada”.





Las personas que buscan refugio en el grupo, al mes de ver mejorías se les hacen una invitación a participar en el equipo, jugando en la categoría Libre Varonil.

“Aquí en el Grupo Amistad llegan muchachos con historias similares a las mías y algunos de ellos jugaban en la Primera Fuerza y el equipo que tenemos, hace cuatro años armamos un equipazo, con una camada de cinco jugadores que tenían ese nivel y esa vez llegamos hasta semifinales, por un penal fallado en el último minuto no ganamos”.





"GOLPEADO" POR LA PANDEMIA

Uno de los ingresos fijos que tenía el Grupo Amistad provenía de los torneos de futbol, pero a raíz de la pandemia tuvieron que parar, por lo que el grupo se vio a la necesidad de tener un ingreso extra, aparte de la panadería que tienen. Fue así que comenzaron a vender comida.

“A raíz de esta pandemia, nosotros buscamos un ingreso aparte del pan dulce que se vende a las a fueras del grupo y comenzamos a vender hamburguesas, yo me encargaba de darles esa difusión, con el único fin de que nos sigan apoyando para seguir ayudando a más jóvenes con problemas de adicciones”, comenta.

Hasta el día de hoy la venta de hamburguesas continúa, esto porque no pueden salir a vender el pan como lo hacían antes, porque corren el riesgo de infectarse de Covid-19.

LOS PLANES A FUTURO

David continuará al mando de los torneos, pero tiene como meta colocar un pasto sintético nuevo, para continuar con estos torneos y ligas de futbol.

















