“El Camarón” Salcido es un histórico de las canchas

Mazatlán, Sin.- Uno de los entrenadores más sobresalientes que ha tenido Mazatlán es Carlos “El Camarón” Salcido. Quienes lo conocen dicen que desde que era un niño se le veía que estaba marcado por el futbol.

Deportes Dan mantenimiento a las canchas municipales de la ciudad

El ahora entrenador de 48 años comenzó a jugar con la pelota desde los 4 años de edad, la cual sería su compañera de toda la vida. El mazatleco tuvo su incursión en el basquetbol cuando cursaba la secundaria, pero dese un principio supo que no era lo suyo.

Yo, desde niño, pedí un balón de futbol, en el barrio jugábamos beisbol, pero yo siempre me incliné por el balompié, ya a los 15 años ingresé a un equipo de Primera Juvenil de la Liga Muralla, que era un año menor de la categoría, y en el año 97 vino Pascual Salazar a hacer visorias, para transformar a los Rojos del Muralla en profesionales.

“El Camarón” Salcido

De la mano de Salazar, que lo incluyó en el equipo juvenil, comenzó su peregrinar en los equipos profesionales del país, en lo que era la tercera división.

Para mi suerte el equipo era filial de Tecos de la UAG y nos fuimos a hacer pruebas con ellos, jugando un año en Tecomán, con Oro en Segunda División.

“El Camarón” Salcido

Los equipos del popular “Camarón” fueron varios, pues también se desempeñó con un equipo que era filial de Pachuca, y en Aguascalientes, donde disputó una final por el ascenso a la División de Plata.

Deportes ¿Habrá cambios en la Liga Mexicana del Pacífico?

En esa final había varios técnicos de Primera División, como el ‘Tuca’ Ferretti, Jesús Bracamontes, que era el que iba a tomar el mando del equipo de Primera A en ese tiempo y me invitó a jugar con el equipo de Chivas Tijuana, el cual era filial de Gallos de Querétaro.

“El Camarón” Salcido

Después de cambiar de equipo, Salcido ingresó a las filas de los Cañeros de Zacatepec, en donde jugó dos años y que le cambio la vida por completo.

En ese equipo conocí al ‘Turco’ Antonio Mohamed, ya en lo último de su carrera, decidí retirarme, me puse a estudiar y el mismo ‘Turco’ me invitó a trabajar con el cómo su auxiliar en Querétaro, en el 2005, donde perdimos la final de ascenso contra San Luis.

“El Camarón” Salcido

Esa final marcó al “Camarón”, pues su hambre de preparación lo hizo emigrar a Estados Unidos, donde se enroló más en el futbol, para estar un tiempo en el futbol local, hasta que lo llamó el primer equipo de Necaxa.

Rayos me abrió las puertas, trabajé con ellos en todas las categorías, Sub 17, Sub 15, hasta que me dieron las riendas del primer equipo femenil, cuando recién inició la Liga Mx Femenil, donde yo apliqué mis conocimientos y algunos que le agarré a Mohamed.

“El Camarón” Salcido

El conocer y trabajar con Mohamed, un técnico que ha salido campeón con varios equipos de la Primera División, fue my importante para él.

Deportes A ejercitarse en casa, atletas no se ‘frenan’ por el Covid-19





Él fue con el que más me llevé cuando profesional y me abrió las puertas para meterme a la dirección técnica, aparte que somos mediadamente contemporáneos y ambos hicimos una mancuerna, es uno de los tipos de los que más me gusta su filosofía de vida y de entrenador.

“El Camarón” Salcido

Como entrenador, “El Camarón” se caracteriza por tener un estilo ofensivo en sus equipos, pues él siempre se desempeñó como un medo ofensivo y a veces de delantero.

Eso se lo agradezco al profe Cesáreo Álvarez, que siempre nos dio esa libertad ofensiva cuando fui jugador juvenil.

“El Camarón” Salcido

Su paso por el futbol femenil es algo que le ha abierto muchas puertas.

Ha militado en diferentes equipos profesionales.

Yo trabajé mucho futbol femenil en Estados Unidos, pero trabajar en México con Necaxa me marcó, a pesar de que es una liga de desarrollo, te da mucho conocimiento, así como trabajar con la Sub 20.

“El Camarón” Salcido

Luego de esa experiencia se alejó un poco del profesionalismo, hasta que volvió para dirigir a la Selección Femenil de Futbol de Mazatlán, con quien obtuvo el pase directo al Nacional.

Convertido en un histórico en las canchas de futbol mazatlecas, “El Camarón” seguirá compartiendo sus conocimientos con las próximas estrellas del balompié local, ya sea varonil o femenil. Este deporte es su gran pasión y lo acompañará hasta el último día de su vida.

EQUIPOS COMO JUGADOR PROFESIONAL

- Rojos del Muralla

- Lobos Marinos

- Bravos

- Tecomán

- Oro

- Real Hidalgo

- Gallos

- Nacional

- Zacatepec

- Leones

COMO ENTRENADOR

Zacatepec: Auxiliar Técnico

Gallos: Auxiliar Técnico

Trinca Fresera: Auxiliar Técnico

Necaxa: Entrenador del equipo femenil





Lee más aquí ⬇

Deportes Martín Díaz se queda con el quinto lugar mundial