El académico Mario Cázares se mide a JC Chávez Jr

Culiacán, Sin.- Mario Abel Cázares Astorga, tiene en su récord el haber vencido a Omar Chávez y al “Canelo” Álvarez (en el marco de una Olimpiada Nacional) y este viernes quiere incluir a su lista de éxitos el nombre de Julio César Chávez Jr.

Mario Abel y JC Chávez Jr. forman parte de la cartelera de boxeo que se desarrollará en el Grand Hotel Tijuana, Baja California, México y cuya función arrancará a las 18:20 horas de aquella ciudad.

Cabe hacer mención que en ese marco se contempla la batalla entre las leyendas del boxeo mexicano, Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce.

El culichi Cázares Astorga, aún y con sus 30 años de edad, apenas debutó en el profesionalismo el 4 de diciembre de 2015 cuando ostentaba 25 abriles. Su marca es de 12-0.

Ello se debió a que cuando cumplió los 18 se retiró del boxeo, debido una fuerte lesión en la columna que lo mantuvo retirado por espacio de seis años.

“En ese tiempo que estuve retirado, estuve estudiando y trabajando. Cuando me gradué, en tiempo récord me hice director de una empresa productora y exportadora agrícola en Culiacán”.

Pero y ¿a qué va eso?, pues Mario Cázares es un boxeador que se preocupó por su preparación académica y en su haber tiene una Maestría en Negocios y un Diplomado en Excelencia Deportiva.

”Soy un boxeador (a los 8 años ya entrenaba esta disciplina) que siempre le ha gustado estudiar, siempre llevé la parte académica, siempre apegado a lo que es la escuela: Yo me daba cuenta de algo, que miraba a los boxeadores como que no se preparaban, que iban al gimnasio y no le ponían atención a la escuela y eso particularmente a mí no me gustaba.





Cuando fui creciendo un poquito, miré que muchos boxeadores que se estaban retirando, trabajaban en gasolineras, de barrenderos, u otras actividades de ese tipo y yo decía; porqué tiene que ser así, porqué un boxeador no se puede preparar, además de ser un ejemplo y que al terminar su carrera arriba del cuadrilátero, tenga oportunidades en su vida”.

Asentó también que el deporte tiene un inicio y un final “porque depende de nuestro físico, pero todo lo que invertimos en nuestra mente, eso queda de por vida”.

Respecto a la contienda que tendrá frente al hijo de la Leyenda JC Chávez, expresó que por todo lo que ha rodeado a la misma (polémica por el peso en que se habría de pactar y que finalmente quedó en las 173 libras) y que será en Tijuana, expresó que “nos estamos metiendo en la casa de ellos, pero con la habilidad que tenemos nos vamos a meter hasta la cocina”.

Cázares Astorga, vencedor del “Canelo” Álvarez en aquella Olimpiada Nacional de Boxeo en 2004 cuando tenía 13 años y que fue considerado el mejor combate, sostuvo que medirse a JC Chávez Jr. es una oportunidad que le abrirá muchas puertas “y mi mente está centrada en ganar esta pelea, no en otra cosa”.

Al peleador surgido de las aulas de la UAS lo tienen sin cuidado las 57 peleas de su rival, que a cambio de ello él se siente seguro de su preparación y de que está haciendo bien las cosas.

Lo que hago abajo del ring es una visa sana, si me desvelo es porque estoy haciendo tareas, soy dedicado al 100 por ciento.

