Édgar Torres pieza clave del pitcheo del puerto

Mazatlán, Sin. Una de las piezas claves de la rotación de abridores de J.J. Pacho sin duda es el poblano Édgar Torres. El joven de 24 años vivió una temporada de ensueño arriba de la lomita de los disparos, siendo uno de los pilares para llegar a la final de la Mex-Pac lanzando lumbre, en el juego 4 contra Tomateros de Culiacán dejándolos en blanco.

Aunque no lo crean, el poblano experimentó su primera campaña como pitcher abridor, llevándose en algunos juegos, el equipo al hombro, haciéndolo con lanzamientos certeros y recibiendo muy pocas carreras.

La confianza que me dio la directiva de Venados desde que yo llegué a los entrenamientos, fue muy buena, lo que me dijo el Chino Valdez fue, prepárate que queremos que seas nuestro quinto abridor y la seguridad que me dieron fue vital para tener una de las mejores temporadas que he tenido en mi carrera.Édgar





Con la confianza de la directiva, respaldada por Jesús “Chino” Valdez fue asumida como un reto para él, dejando impresionados a más de uno, pues el joven sentía los colores del puerto en cada lanzamiento.

“yo creo, que te implanten la confianza te da mucha energía y mucho deseo de convertirte en un relevo a un abridor y yo sabía que tenía que estar más dedicado, a lo mejor no iba a estar pitchando todos los días, pero el día que me tocará pitchar yo tenía que lanzar la mayor de entradas posibles para ayudar al equipo”

Ese cambio de chip en su cabeza, lo pusieron en los ojos de Liga pues, durante toda la temporada tuvo chanza de abrir en 15 juegos, teniendo un record de 4-6 con una efectividad de 3.96, colocándolo como uno de los más dominantes en ese rubro.





A su corta Edad, ya sabe lo que es ganar en Serie del Caribe. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán.

TORRES EN PLAYOFF

Édgar cerró fuerte la campaña, tanto así, que el manager J.J. lo consideró como su tercer abridor en la serie contra Hermosillo, sacando todo su arsenal de pitcheo para mantenerse firme como lo hizo durante la campaña. Aunque el camino de Venados para llegar a la final fue turbulento, el equipo se sentido unido para hacer historia al ser nuevamente el caballo negro.

Cuando supimos que íbamos contra Naranjeros, mi chip cambio, yo salí de esa institución, que me brindo las puertas de llegar acá al pacifico, pero siempre le quieres ganar al equipo que te cambio, es una rivalidad deportiva muy sana y lo que me gustó es que el equipo se unió entrando a Playoff, dándonos consejos los de experiencia, como Roberson, Álvarez, Salas y Valle, gente que ha jugado mucha pelota, nos supieron unir a nosotros los jóvenes hasta llegar a un juego siete y dejamos en claro que no se necesita un súper equipo para hacer grandes cosas

Édgar

Es clave de unión fue lo que hizo que Venados hiciera grandes cosas en los playoff, pues Torres recalca que eso hace un equipo y más cuando se hace lo que aman y lo que le apasionan como lo es el béisbol.





EL DRAMATISMO DE LA FINAL

Torres fue designado para lanzar el juego cuatro de la serie final, el estar ante su gente, el estadio a tope y con mucha adrenalina para lanzar un juegazo, dejando en blanco a unos Tomateros, que parecían invencibles.

Pero ese juego tendría algo en particular, pues las ampollas en sus manos de tanto desgaste por los lanzamientos lo hicieron salir de la loma, dejando el juego en suspenso, “ el cambiar de ser un relevo a un abridor, se vio reflejado en mi cuerpo, yo no estaba acostumbrados a tantos lanzamientos, salió Pacho vio mis manos y me dijo: bueno el trabajo lo hiciste, sal recupérate y vamos a salir adelante”.

Él lo entendió y ese esfuerzo fue recompensado por sus compañeros de equipo que terminaron el trabajo, para la mala fortuna de Torres y de Venados, perderían la final en juego 7 en Culiacán, “nosotros nunca nos dimos por vencidos a pesar de que siempre íbamos 2-0 abajo en la Serie”

Pero bien dice un dicho, “hay que sufrir para merecer” y terminando la campaña, fue tomado para jugar en la Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico, teniendo la victoria en el juego 4 contra Vaqueros de Montería de Colombia.

Tengo que agradecer a dios por darme la oportunidad de llegar a Serie del Caribe, ir al clásico caribeño es algo muy bonito, pero me hubiera gustado jugarla con Venados, y ganar un juego de Serie del Caribe, me hace sentir que puedo logar grandes cosas como abridor.Édgar





Édgar se está preparando como todos en su casa, para regresar a lanzar en verano con los Generales de Durango y espera tener una buena campaña este año con Mazatlán para volver a hacer historia con el club que le abrió las puertas como abridor.









