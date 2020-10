Dramático triunfo de Tampa Bay y empata serie a Dodgers de Los Ángeles

Culiacán, Sin.- Los Tampa Bay Rays concretaron una increíble remontada en la parte baja de la novena entrada cuando el sencillo de Brett Phillips con dos outs y un par de pifias defensivas de los Dodgers se convirtió en dos carreras para vencer el sábado 8-7 a Los Ángeles y empatar la Serie Mundial de beisbol a dos triunfos por lado.

En un juego cargado de drama, el giro final resultó completamente inesperado.

Los Dodgers, a un out de tomar ventaja de 3-1 en su intento por lograr su primer título desde 1988, tomaron ventaja de 7-6 en el noveno inning.

Kevin Kiermaier pegó un sencillo de bate roto ante Kenley Jansen y Randy Arozarena negoció base por bolas con dos outs.

Phillips, quien se combinó para batear .196 con Kansas City y Tampa Bay este año, pegó un sencillo corto que Chris Taylor pifió mientras timbraba la carrera del empate. Arozarena parecía estar sentenciado en el plato cuando se tropezó en camino a la registradora, pero el receptor Will Smith jamás logró controlar la esférica, y Arozarena llegó barrido al pentágono con la carrera de la victoria.

El mexicano Julio César Urías, quien dejó el juego ganado 3-2, lanzó cuatro entradas y dos tercios con nueve ponches, cuatro hits, una base por bolas y dos carreras.





El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, será el abridor de los Dodgers la noche del domingo en el quinto juego ante Tyler Glasnow.

Por los Rays, los cubanos Randy Arozarena de 4-3 con una impulsada y tres anotadas; Yandy Díaz de 3-0. Los dominicanos Willy Adames de 4-1; Manuel Margot de 2-0.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Enrique Hernández de 4-1 con una producida.





Clutch moments, lead changes and a wild ending.



Game 4 was everything we love about baseball. #WorldSeries pic.twitter.com/FiDC33Nlnb — MLB (@MLB) October 25, 2020













