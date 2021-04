Dorados recibe al líder Morelia

Culiacán, Sin.- Los Dorados de Sinaloa buscarán amarrar la clasificación en el coloso del Humaya al recibir al Atlético Morelia, dentro de la jornada 14 del nuevo torneo de la Liga de Expansión.

Sin duda será una de las pruebas más complicadas que tendrá el Gran Pez, buscando un triunfo para sellar su pase a la liguilla y de paso alargar su historia de partidos sin perder.

Dorados viene de empatar a un gol en casa frente a Alebrijes de Oaxaca, en un encuentro en el que tuvo numerosas oportunidades de gol; sin embargo, no pudo ser contundente y terminó dividiendo unidades en la capital sinaloense.

De nuevo Rafael García contará con plantel completo, luego de que el portero Ricardo Díaz superó satisfactoriamente una inflamación del tobillo, mientras que Jesús Vázquez y Daniel López siguen trabajando en su rehabilitación después de ser operados.

Por su parte, Morelia venció a Tapatío por dos goles a cero la noche del domingo y ya se encuentra calificado a la fase final del campeonato. Ricardo Valiño y su equipo son líderes generales del certamen, haciendo un torneo hasta el momento de 28 puntos, siendo la mejor ofensiva de la Liga de Expansión con 21 goles anotados en 13 partidos.

José Rodrigo Lugo, mediocampista de contención del equipo de Sinaloa, aseguró que Atlético Morelia es un rival sumamente peligroso al que habrá que vencer, y se expresó emocionado por haber recuperado la titularidad en el once inicial de Rafael García.

“Morelia es un rival duro, viene muy bien como primer lugar, pero estamos preparados para eso y más. Me siento contento por recuperar la titularidad, lo he venido trabajando, la competencia interna está muy dura. Ahorita me toca a mí y estoy seguro que lo voy a hacer de la mejor manera” apuntó el sinaloense con formación de fuerzas básicas en Dorados Guamúchil.

Lugo es consciente que Dorados debe cerrar el rol regular de manera fuerte para encaminarse a la fiesta grande y aceptó que nota al plantel con gran ánimo y química de cara a la fase importante del campeonato.

“Para el cierre de torneo siento al equipo muy motivado, hemos venido de menos a más, ahorita estamos en un buen momento para nosotros. Tenemos 6 partidos sin perder y estos partidos que se vienen son importantes para llegar a donde queremos, que es la liguilla” finalizó el contención Aurinegro.

El encuentro está programado para iniciar en punto de las 20:06 horas (tiempo de Sinaloa) y será transmitido completamente en vivo por ESPN en televisión y sus plataformas digitales. Abraham de Jesús Quirarte será el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo entre sinaloenses y purépechas.









