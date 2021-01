Detrás de un sueño futbolero

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán existe mucho talento deportivo, pero son pocos los que se animan a emprender el vuelo de dejar al puerto y enfrascarse en la aventura de ser profesionales. Desde hace dos años, Omar Bojórquez tomó las riendas de su futuro en busca de ser futbolista profesional. Con tan sólo 16 años y el apoyo de su madre, el vecino de la colonia Jaripillo fue recomendado por un visor que trabajaba para el equipo de Juárez FC, cuando estos aún estaban en la Liga de Ascenso, hoy Liga de Expansión MX.

Surgido de Panteras Flores Magón, equipo que hasta el torneo anterior jugaba en la máxima categoría del futbol porteño, la Primera Fuerza Municipal, Bojórquez Patrón comenzó a destacar por sus habilidades futbolísticas.

Su calidad lo llevó a jugar en las fuerzas básicas de Juárez FC. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Comencé ahí en Panteras y siempre he tenido el apoyo de mi madre, una vez un visor se presentó en la cancha de la Flores Magón y me vio jugar, pero un amigo que ya estaba en la Ciudad de México fue el que me recomendó y gracias a eso el visor le pidió el número de mi mamá y ella rápidamente me comentó y yo le dije que sí, porque ese siempre ha sido mi sueño”, comenta el joven futbolista.

Al principio Omar realizó visorias para el equipo de Alebrijes de Oaxaca, que después tomó el lugar de Bravos de Juárez, donde está ahorita formándose y buscando un lugar en futuro en el equipo grande.

El joven ha estado “picando piedra” desde abajo, jugando con la categoría Sub 15, pero fue mandando a un equipo de Tercera División que radica en el Estado de México, el cual se llama Academia Cuextlán FC, que trabaja directo con Bravos.

El camino de un futbolista siempre es complicado, el desprenderte de la familia para buscar oportunidades es muy difícil y eso fue lo que le sucedió a Omar a su llegada al Estado de México.

“Cuando llegas siempre vas muy emocionado, pero te pega el no ver a tu familia, a tus amigos y sí sentí feo las primeras semanas, pero ahora te acostumbras, pero los mismos compañeros te van arropando y con el juego dejas ese lado, en el equipo somos como una familia”, afirma.

“Al principio me afectó mucho, me daba miedo, porque podría hacer algo mal, de que me regañarán o algo así, pero por tener miedo no te salen las cosas y lo fui superando para ganarme un puesto en el equipo”.

En el deporte el tema mental es algo que se trabaja mucho, ya que existe esa barrera de no hacer las cosas que te piden para dar el máximo esfuerzo, si no estás completamente concentrado puedes cometer errores.

Yo siempre tuve mucho miedo, hasta que un día un profesor me dijo que tenía que sacar lo que yo tenía, porque él quería que le diera el máximo esfuerzo en la cancha.

Gracias a que pudo concentrarse por completo, Omar comenzó a jugar en otras posiciones, primero como contención, luego pasó a la defensa central, para después experimentar como extremo derecho, donde hasta ahora ha sacado todo su potencial.

Actualmente, Omar se encuentra “parado” por el tema de la pandemia del Covid-19, pero no pierde la esperanza de jugar en la Primera División. Y aunque en Mazatlán ya existe equipo de Primera, él está muy a gusto siendo parte de la filial de Bravos de Juárez.

TALENTO FUTBOLÍSTICO

Omar ha desempeñado varias posiciones, primero como contención, luego defensa central, para después experimentar como extremo derecho, donde hasta ahora ha sacado todo su potencial.









