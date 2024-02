Descubriendo nuevos talentos: Eliseo Murrieta se une a las filas de Venados Basketball

Mazatlán, Sin. -En el horizonte del baloncesto mexicano se avecinan nuevas promesas, y Jesús Eliseo Murrieta García es uno de los nombres que resuena con fuerza. Originario de Caborca, Sonora, este joven talento arriba a Mazatlán para unirse a las filas de Venados Basketball en la temporada 2024 de la Liga Chevron Cibacopa.

De solo 26 años, nació un 11 de enero de 1998, con 1.86 metros de altura y un peso de 89 kilos, Eliseo llega como ala-pivot para reforzar la defensa de los porteños. Con brillante trayectoria al coronarse campeón con Panteras en la Liga Primus en 2018, y en 2021 siendo parte de Panteras del Valle de Mexicali en Cibapac.

Con una destacada trayectoria en las ligas estudiantiles y en el Cibapac, Murrieta se embarca en una nueva etapa de su carrera, ingresando al baloncesto profesional mexicano con Venados Basketball. En su primera experiencia en el campamento del equipo, expresó su entusiasmo por la oportunidad de aprender y destacar en este nuevo desafío.

"Estoy contento, es una ciudad muy bonita, el clima, sus personas, me he sentido muy bien, como en casa. Es una muy bonita experiencia estar por primera vez en el baloncesto profesional. Venimos a escuchar, a aprender de las personas que me rodean, aprender y sobresalir, ser mejor persona. En desarrollo de mi ambiente (baloncesto), esperamos lo mejor. Tengo altas expectativas, sé que estoy en una liga muy buena, con buenos jugadores y buen nivel nacional e internacional. Venimos a darlo todo", comentó Murrieta.

Bajo la dirección del coach Fernando "Tulo" Rivero, Venados Basketball inició su pretemporada con miras a la campaña 2024. El primer partido está programado para el 1 de marzo contra Caballeros de Culiacán, seguido por el enfrentamiento contra La Nobleza el 2 de marzo en el Lobo Dome de la Universidad Autónoma de Durango, en el puerto.

Con Murrieta y Carrillo reforzando las filas, Venados Basketball se prepara para una temporada llena de emociones y desafíos en la competencia de la Liga Chevron Cibacopa. “Me gusta mucho la defensa, tengo un carácter aguerrido, me molesta cuando fallo y voy a darlo todo por la camiseta”, agregó.