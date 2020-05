Deportistas locales añoran el regreso a las canchas

Mazatlán, Sin. El gremio deportivo se encuentra desesperado, debido a que hace dos meses el municipio tomó la decisión de cerrar los espacios deportivos como medida preventiva, para evitar mayor contagio en el puerto por dicha pandemia.

Esta medida ha lastimado a los deportistas del mundo en general, siendo los de casa los que reciente mucho más este caso, algunos se han puesto a entrenar desde casa, pero dicen que no es el mismo resultado.

Deportes Fire Máster una maquinaria indestructible

En la lucha libre, algunas empresas como AAA, lucharon a puerta cerrada, en Mazatlán se intentó hacer lo mismo, pero fue cancelado. Rhinox uno de los luchadores que más funciones tiene a lo largo del año se ha visto afectado por esto, en lo físico y en lo económico.

En lo físico si está afectando, ya que al menos yo estaba pasando por un buen momento donde traía un ritmo frecuente de luchas, pero desafortunadamente a causa de esta situación todo se tuvo que detener.El Luchador.









Como todo está detenido vamos a tener que activarnos con todo cuando todo esto pase, pues hay que volver a agarrar el ritmo después de estar detenidos varios meses, y por el tema económico, pues yo no solo me dedico a la lucha, pero sí afecta..

El Luchador.

También los entrenadores se han visto mermados por esta situación, Karen Aguirre profesora de natación y triatleta, manifestó su sentir en este medio “estoy ansiosa de ya regresar a las actividades deportivas y rutinas diarias de entrenamientos y disciplina, en casa no es lo mismo, en el ejercicio te limitas mucho o no tienes lo necesario para tu actividad que llevabas como los aparatos y los espacios que ocupas para poder hacer tus rutinas”





También lee: El desaparecido estadio “Gral. Ángel Flores”





Mis alumnos, pues desesperados también, pero activos, les mando un poco de rutina para que cuando regresen no pierdan la condición y pues que no se les olvide lo que han aprendido de lo poco y lo mucho que han aprendido.El Luchador.





También el futbol se ha visto muy mermado, y ahí hay futbolistas que tenían entre tres o cuatro partidos por semana, como el caso del Giovanni Guzmán, delantero de la Primera Fuerza Municipal.

Pues la verdad si pesa, porque uno está acostumbrado a jugar 3 o 4 partidos por semana y no poder hacer esa actividad, el cuerpo lo reciente y aunque haga uno ejercicio en casa no es lo mismo, pero ojalá y la actividad vuelva pronto porque no puedes salir ni a correr y pues en mi caso me siento más pesado y se pierde la condición a ver cómo nos va en el regreso a las canchasEl Luchador.













El ejercicio en casa no es lo mismo que al aire libre. Foto: Jesús Guzmán | El Sol de Mazatlán









Lee más aquí ⬇





Deportes Le dan su ‘manita de gato’ a los espacios deportivos Deportes Cancelados las naciones de béisbol en todo el país Deportes Este domingo se llevará a cabo el triatlón con causa desde casa